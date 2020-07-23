Что будет, если пересекать сплошную линию: почему обгон может привести к трагедии

Теплая и сухая погода становится причиной того, что многие водители нарушают ПДД. Именно при хороших погодных условиях водители часто не соблюдают правила: превышают скорость, пересекают сплошную линию и идут на обгон в неположенных местах. Эксперты в сфере безопасного движения отмечают, что именно горизонтальная разметка, а особенно сплошная линия, предупреждает о серьезной опасности, поэтому пересекать ее запрещается.

Во-первых, водители должны помнить, что при обгоне они обязаны оценить, смогут ли они вернуться в свою полосу до начала сплошной линии. Ведь нередко, даже видя, что промежутки между пунктирами уменьшаются, и вот-вот начнется сплошная линия, водители выезжают на встречную полосу, а это нередко приводит к трагическим последствиям.

То, что вы видите – еще не все

Эксперты в сфере безопасного движения отмечают, что, несмотря на то, что в некоторых случаях на участке видимость хорошая, но сплошная линия там появилась не просто так. Ведь, например, в лесистой местности сложно заметить слева выезд со второстепенной дороги. И несмотря на наличие дорожных знаков, нередко водители, которые идут на обгон, этого не замечают, выезжают на встречную полосу, где могут столкнуться с выезжающим со второстепенной дороги автомобилем.

Специалисты признают, что такие ДТП, как лобовое столкновение, нередко завершаются трагедией, поэтому если вы заметили, что началась сплошная линия, будьте внимательны.

Kelias

Не надо спешить

Водители, которые не замечают знаки и не соблюдают разметку, могут попасть в незавидную ситуацию, которая может привести к печальным последствиям. В некоторых случаях, когда дорога понемногу уходит вправо, водители идут на обгон, несмотря на сплошную линию, и только потом замечают, что перед ними островок безопасности, поэтому они уже не могут вернуться в свою полосу.

Эксперты отмечают, что нередко такое случается, когда водители легковушек решают обогнать крупногабаритный автомобиль. Правда, в некоторых случаях, если на встречной полосе других автомобилей нет, водителям удается затормозить и безопасно вернуться в свою полосу. Однако в тех случаях, когда участок для обгона был коротким, а водитель хотел успеть до того, как приблизится встречный автомобиль, избежать ДТП бывает невозможно.

Подумайте о других

Сплошную линию нельзя пересекать не только при обгоне, но и если надо остановиться. Если это возможно, надо проехать вперед или вообще свернуть с главной дороги. Водители часто не учитывают, что в таких местах другие участники движения могут не заметить остановившийся автомобиль из-за холма или поворота, а когда увидят препятствие, будут вынуждены резко тормозить или выезжать на встречную полосу, а это может стать причиной ДТП.

Очень важно, соблюдать горизонтальную разметку на дорогах, поскольку даже если водитель ничего не замечает, сплошная линия всегда предупреждает о том, что опасность поджидает и на ровной дороге.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.

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