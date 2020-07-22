С какой опасностью сталкиваются водители при выезде из леса или обгоне тягача

Несмотря на то, что больше всего ДТП происходит тогда, когда начинаются ливни, резко холодает или выпадает снег, не меньшую опасность представляет и боковой ветер. Водители замечают, что нередко и в спокойные дни приходится крепко держаться за руль, поскольку управление автомобилем осложняет именно это явление.

Эксперты в сфере безопасного движения обратили внимание на то, что именно из-за бокового ветра могут случиться трагические ДТП, поэтому водители всегда должны принимать дополнительные меры, чтобы избежать опасности.

Может снести в сторону

Специалисты сказали, что чаще всего боковой ветер осложняет вождение на открытых местах, где рядом с дорогой нет деревьев. Сильные порывы ветра могут снести автомобиль в ту или иную сторону, поэтому водитель должен стараться удержать автомобиль на дороге.

Однако самая большая опасность таится тогда, когда автомобиль выезжает на открытое место из леса или тоннеля или при обгоне габаритных транспортных средств. В первом случае, водитель должен учесть, что сильный порыв ветра может "толкнуть" авто в бок, поэтому надо не только крепко держать руль, но и сбросить скорость, чтобы в случае необходимости можно было не только справиться с управлением, но и остановиться.

Соблюдайте правила безопасности

Когда автомобиль обгоняет тягач или другое габаритное транспортное средство, эксперты напоминают, что надо следовать не только правилам обгона, но и соблюдать допустимую скорость. По словам специалистов, чаще всего страдают те, кто не только не соблюдает дистанцию, но и превышает скорость во время обгона.

Эксперты отмечают, что при обгоне порыв ветра может "бросить" авто в сторону, а если при обгоне была превышена скорость, то справиться с управлением будет практически невозможно. Мало того, в некоторых случаях напуганные водители, чтобы остаться в своей полосе, резко поворачивают руль в противоположную сторону, и поэтому могут даже попасть под колеса тягача или стать виновниками другого ДТП.

Готовьтесь, а не старайтесь избежать

Как инструкторы, так и водители отмечают, что к такому явлению всегда надо быть готовыми. Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты призывают не только не превышать допустимую скорость, но и вообще ехать на безопасной скорости с учетом навыков и опыта. Не менее важно, чтобы водитель держал на руле обе руки, на 9 и 3 если представить руль как циферблат часов, не занимался за рулем посторонними делами и сосредоточился на вождении.

Правда, эксперты напоминают, что если вы едете по дороге, на которой образовались колеи, то боковой ветер представляет еще большую опасность, ведь управление осложнено не только более широкими, чем шины легковушки колеями, но и сильным ветром. В таких случаях рекомендуют не спешить, избегать резких движений, а если водитель устал, то отдохнуть и продолжать путь, когда будет уверенность в том, что это безопасно.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.

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