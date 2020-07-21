С сентября в Литве все первоклассники получат бесплатные обеды

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Pietūs mokyklos valgykloje Foto: Ignas Rusilas

С 1 сентября все первоклассники и дети, посещающие подготовительные классы, независимо от финансового положения семей получат бесплатные обеды. Для этого родители должны заполнить упрощенную заявку на сайте www.spis.lt, в муниципалитете или в школе. Документы о доходах семьи предоставлять не требуется.

А января 2020 года бесплатные обеды получали дети подготовительных классов в 314-ти школах. Согласно планам, с 1 сентября бесплатное питание получат 100 000 учеников, из них 27 000 - дети подготовительных классов и 28 000 - первоклассники. Помощь на покупку канцтоваров выделят 50 700 школьников. В прошлом году бесплатное питание ежемесячно получали 47 300 учеников, а помощь на покупку канцтоваров получили 50 600 учеников. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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