Президент Литвы: единство ЕС победило, приоритет – "зеленая" экономика и цифровизация

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение руководителей Евросоюза по утверждению фонда восстановления экономики и нового бюджета сообщества доказало способность принимать решения перед лицом кризиса, а приоритетом Литвы в использовании европейской помощи будут проекты "зеленой" экономики и цифровизации.

Об этом глава государства заявил после возвращения в Вильнюс с саммита ЕС с продолжавшимися более четырех дней переговорами.

"Мы рады за весь ЕС. Были вопросы, сомнения, сможет ли ЕС перед лицом такого серьезного кризиса быстро и эффективно принимать решения. Возможно, в какой-то момент возникали опасения, что не удастся принять эти решения, однако сила, единство Европы и на сей раз победили", – сказал Г. Науседа журналистам в Вильнюсском аэропорту.

По его словам, решение удалось принять, поскольку государства в последние часы продемонстрировали гибкость.

"Возможно, все продемонстрировали требующуюся гибкость в последние часы перед решающим моментом, отказались, вероятно, от некоторых личных целей, слишком ориентированных на отдельные государства, и поняли, что само по себе решение является важной вещью, а все прочие вещи можно согласовать", – сказал глава государства.

Г. Науседа утверждает, что после утверждения нового многолетнего бюджета ЕС и Фонда восстановления экономики у Литвы будут прекрасные возможности для финансирования "зеленой" экономики и проектов цифровизации, которые президент считает приоритетом ближайших 7 лет.

"У Литвы будут прекрасные возможности финансирования "зеленой" экономики, проектов цифровизации, которые в ближайшие семь лет будут приоритетами нашей деятельности", – добавил президент.

По его словам, при использовании средств будет очень важно предотвратить путь для злоупотреблений и обеспечить необходимый контроль, и эта работа вскоре начнется.

"Вскоре начнется работа, поскольку эти средства действительно следует использовать согласно четким приоритетам, и, самое важное, использовать их с соблюдением необходимого контроля, чтобы не было злоупотреблений",– акцентировал Г. Науседа.

Принятое в Брюсселе решение о выделении помощи пострадавшим от коронавируса странам из общего кредита в размере 750 млрд евро - это исторический шаг в направлении углубленной фискальной интеграции ЕС.

Европейские лидеры также утвердили бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере более одного триллиона евро.

В конце переговорного марафона странам Балтии в бюджете ЕС удалось добиться увеличения прямых выплат фермерам. Выплаты для литовских земледельцев будут увеличены с нынешних 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году.

Г. Науседа отметил, что большую помощь сельскому хозяйству помогла обеспечить более тесная координация позиций с Латвией и Эстонией.

"Мы воспользовались определенным положением, сложившимся на переговорах, и лидеры всех Балтийских государств, премьеры Эстонии и Латвии, решили, что нужно вместе решительно поднимать этот вопрос, и есть возможность изменить ход переговоров в направлении, полезном для наших земледельцев", – сказал он.

"Так и произошло, и уже на следующей день мы получили хорошее предложение, которое для наших земледельцев означает, что за семь лет на прямые выплаты будет выделено около 400 млн евро", – добавил глава государства.

Кроме того, было утверждено положение о том, что минимальная выплата в 2027 году составит 215 евро за гектар.

Общая сумма европейской помощи Литве в новой финансовой перспективе составит 14,5 млрд евро - на 1,7 млрд евро больше, чем в 2014-2020 годах. Кроме того, из нового Фонда восстановления европейской экономики Литва должна получить 2,4 млрд евро субсидий и до 3 млрд евро кредитов.

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