Янулявичюс надеется, что правительство будет консультироваться с соцпартнерами по вопросу использования помощи ЕС

Президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс заявил, что правительство должно бы провести консультации с социальными партнерами при решении вопросов об использовании средств Евросоюза.

Об этом он сказал во вторник, когда лидеры ЕС утвердили новый план восстановления экономики и бюджет на 2021-2027 годы.

"Хочется, чтобы были услышаны все сектора, не только промышленность, чтобы были консультации с социальными партнерами, чтобы не решали все за закрытыми дверями в министерствах", – сказал BNS В. Янулявичюс.

По его словам, Литва должна сделать выводы из ошибок, когда процессы затягивались, и в итоге деньги не поступали туда, где требовались.

"В прошлом у нас была большая практика с крупными суммами, когда пропускалась половина периода, не справлялись с заявками, а потом пытались делать все в последнюю минуту, эти инвестиции не всегда попадали в нужные направления, создающие добавочную стоимость", – сказал лидер промышленников.

Он подчеркнул, что, пожалуй, самым важным для развития промышленности является процесс ее цифровизации, поэтому ориентацию ЕС в этом направлении следует лишь приветствовать.

"Следует как можно быстрее оцифровать традиционную обрабатывающую промышленность, создающую большую добавочную стоимость. Это продукт, который от начала и до конца создан здесь, у него есть бренд, за которой платят дополнительные деньги конечные потребители", – сказал В. Янулявичюс.

По его словам, следует обратить внимание на то, что сейчас есть уникальные условия для заимствований средств, а это особо актуально для Литвы, поскольку без денег бизнес не может создавать добавочную стоимость.

"Сегодня есть возможность получить недорогие финансы, выпрямиться и попытаться догнать страны старой Европы, поскольку мы гибкая, небольшая страна, которая может быстро переориентироваться", – добавил он.

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