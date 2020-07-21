Президент Ассоциации помощи онкобольным подозревается в торговле влиянием сейчас он задержан

Служба спецрасследований (ССР) Литвы во вторник сообщила, что в связи с закупкой реагентов на сумму 6 млн евро для коронавирусных исследований она подозревает в торговле влиянием президента Ассоциации помощи онкологическим больным (POLA) Шарунаса Нарбутаса.

Сейчас он задержан, подтвердила BNS пресс-атташе ССР Рената Кеблене.

Как отмечает ССР, во вторник в разных местах Вильнюса проводятся обыски, выемки, допросы и другие необходимые процессуальные действия.

По данным расследования, когда властям в марте понадобилось срочно закупить большое количество реагентов и начались переговоры с уполномоченным представителем одного зарубежного предприятия, подозреваемый стал действовать как неофициальный посредник между властными институциями Литвы и этой компанией.

В материале досудебного расследования также есть данные о том, что подозреваемый, возможно, назвал представителю упомянутой компании определенную сумму за его посреднические услуги при этой закупке.

Данные расследования показывают, что уже после того, как состоялась закупка реагентов стоимостью почти 6 млн евро, на личный счет Ш. Нарбутаса в несколько заходов была переведена сумма более 300 тыс. евро.

Расследование контролируют и возглавляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры.

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