В Вильнюсском районе чистка скважины завершилась трагедией: погибли трое мужчин

Во вторник утром на территории Неменчинского муниципалитета погибли трое мужчин. Они спустились в шахту скважины, чтобы прочистить ее.

Пожарных-спасателей в деревню Тушчауляй вызвали в 9.22 ч.

Трое рабочих не могли выбраться из скважины, двое уже не подавали признаков жизни. Пожарные достали пострадавших и передали их в руки врачей. Врачи констатировали, что двое пострадавших мертвы, а третий находится в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что скончался и третий мужчина. Пожарные достали мужчин из скважины глубиной 4 м.

По данным полиции, находившиеся в скважине рабочие стали звать на помощь, когда один из них почувствовал недомогание. Скважину чистили рабочие компании Vilniaus vandenys. Трое спустились в скважину, один остался наверху - он и вызвал пожарных, а также сообщил руководству о случившемся.

Глава компании Vilniaus vandenys Марюс Швайкаускас выражает соболезнование близким скончавшихся и едет на место происшествия, чтобы выяснить, что послужило причиной трагедии.

"Пока я не могу назвать причину трагедии. Выражаю соболезнование близким скончавшихся. Еду на место происшествия. Как только что-то станет известно, мы информируем. Мы знаем только, что трое спустились, и они мертвы", – сказал Delfi Швайкаускас.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что погибли мужчины 51, 53 и 65 лет. Причина их смерти пока неясна, возможно, это отравление сероводородом или другим ядовитым природным газом.

Представитель службы коммуникации Vilniaus vandenys Рената Саулите-Смалске сказала, что по ее данным, сначала в скважину спустился один человек. Он отвинтил вентиль и вероятно отравился. Коллеги бросились ему на помощь, но, к сожалению, погибли и они.

"Мы располагаем предварительной информацией, возможно, работники отравились газом. Когда первый работник потерял сознание, двое других бросились ему на помощь, скончались и они", – сказала Саулите-Смалске и прибавила, что сейчас выясняют, не были ли нарушены процедуры безопасности труда. Пока неясно, были ли у мужчин средства защиты.

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