Работа e.sveikata должна быть восстановлена в течение суток, рецепты будут выписываться от руки

Работа системы электронного здравоохранения e.sveikata в Литве должна быть восстановлена в течение суток, сказал на пресс-конференции во вторник министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.

Из-за перебоев в работе e.sveikata рецепты врачи временно будут выписывать от руки.

"Из-за прорыва трубы была залита серверная Реестрового центра. Данные в сохранности, они никуда не делись. Вся связь или восстановлена, или восстанавливается. Самое плохое положение - с e.sveikata. Видимо, в течение суток эта связь будет восстановлена", - сказал министр.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаролене сказала, что сейчас подготовлены рекомендации по организации работы для лечебных учреждений, которые будут вывешены на сайте Минздрава и на сайте Государственной больничной кассы. "Все мы понимаем, что самая большая неразбериха возникнет при приобретении лекарств, так как все рецепты фактически выписываются электронным способом", - сказала вице-министр.

По ее словам, главная задача сейчас - обеспечить, чтобы лекарства смогли приобрести те люди, которым они необходимы. К. Гаролене отметила, что в правовых актах предусмотрена возможность в исключительных случаях использовать бумажные рецепты.

Как сказал глава Реестрового центра Саулюс Урбонавичюс, все беды с электронным здравоохранением возникли по причине "масштабности, объемов и размера" этой системы.

О том, что из-за ливня начались перебои в работе Реестрового центра, где серверная была залита водой, стало известно в понедельник вечером.

Из-за перебоев e.sveikata во вторник нет регистрации в пункты проверки на коронавирус

Из-за серьезных перебоев в системе электронного здравоохранения Литвы e.sveikata не проводится регистрация в пункты проверки на коронавирус, сказал BNS глава администрирующей "горячую" линию по коронавирусу Каунасской станции скорой медицинской помощи.

"На сегодняшний день, то есть на вторник, мы не регистрируем на мобильные пункты, регистрируем с завтрашнего дня, так как мы надеемся и нас заверили, что с завтрашнего дня e.sveikata снова заработает", - сказал BNS глава Каунасской станции скорой медицинской помощи Нериюс Микелёнис.

По его словам, мобильные пункты во вторник принимают тех, кто зарегистрировался заранее.

Также имеют место перебои с информированием о результатах.

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