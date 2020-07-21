Экономист: щедрую субсидию ЕС Литве нужно будет использовать должным образом

После того, как лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) в ночь на вторник окончательно договорились о фонде восстановления европейской экономики и новом бюджете Сообщества, литовский экономист Жигимантас Маурицас говорит, что страна получает довольно щедрую субсидию, однако ей придется должным образом эти средства использовать, инвестируя в проекты с высокой экономической отдачей.

Общая сумма европейской помощи Литве в новой финансовой перспективе составит 14,5 млрд евро - на 1,7 млрд евро больше, чем в 2014-2020 годах. Кроме того, из нового Фонда восстановления европейской экономики Литва должна получить 2,4 млрд евро субсидий и до 3 млрд евро кредитов.

По словам главного экономиста банка Luminor, ЕС сделал жест солидарности в трудный период и гарантировал, что разговоры о вероятном распаде Сообщества в ближайшее время должны прекратиться.

"Это, наверное, лучшая новость для Литвы, так как страна представляет собой небольшую открытую экономику, зависимую от экспортных рынков, и именно этот аспект, хотя он не так уж и подчеркивается, является важнейшим для Литвы", - сказал BNS Ж. Маурицас.

"Получив такую "конфету", и Италия, и Испания, и страны Южной Европы будут благожелательнее относиться к ЕС, и возделывание той почвы, которая может привести к выходу тех или иных стран из Сообщества, прекратится. Этот риск снижен, и поскольку план рассчитан на довольно длительный срок, для единства ЕС это вполне положительный сигнал", - добавил он.

Самым большим вызовом для Литвы, по его словам, будет надлежащее использование финансовой помощи - стране следует поощрять привлечение инвестиций в промышленность, инвестировать в стимулирование нейтральной для климата и цифровой экономики.

Литва сможет позаимствовать из Фонда восстановления европейской экономики до 3 млрд евро, однако Ж. Маурицас говорит, что заимствовать не стоит. По его словам, в условиях избытка денег возникает риск того, что они будут использоваться неэффективно.

"Мы можем спровоцировать кратковременный "пузырь" и потом, спустя семь лет, оказаться у разбитого корыта. Деньги всегда должны быть в недостатке, так как (тогда - ред.) принимаются более эффективные решения, а если возникает понимание того, что это избыточные деньги, то начинаются траты налево и направо, что ни к чему хорошему не ведет", - сказал он.

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