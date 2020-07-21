В Вильнюсе задержан подозреваемый в хранении наркотиков полицейский

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Foto: Klaipėdos aps. VPK

Мужчину, который 9 лет работает в полиции, подозревают в хранении наркотиков. Задержана и его подруга.

Департамент полиции сообщил, что 17 июля, в 16.45 ч полиция по подозрению в хранении наркотиков задержала сотрудника ГКП Вильнюсского округа (1992 г.р.). Задержана и его сожительница (1999 г.р.). Полицейский проработал в полиции почти 9 лет. В доме и в автомобилях задержанных провели обыски, обнаружили, кал предполагают, наркотики растительного происхождения. Начато расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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