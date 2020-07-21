Главы ЕС достигли соглашения по фонду восстановления экономики и новому бюджету: что получает Литва?

Руководители Евросоюза (ЕС) после четырехдневных переговоров во вторник достигли соглашения по фонду восстановления экономики и новому бюджету Сообщества.

Принятое в Брюсселе решение о выделении помощи пострадавшим от коронавируса странам из общего кредита в размере 750 млрд евро - это исторический шаг в направлении углубленной фискальной интеграции ЕС.

Европейские лидеры также утвердили бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере более одного триллиона евро.

По словам дипломатов, с учетом обоих средств общая европейская помощь Литве в новой финансовой перспективе будет на 1,7 млрд евро больше, чем в бюджете 2014-2020 годов.

В конце переговорного марафона странам Балтии в бюджете ЕС удалось добиться увеличения прямых выплат фермерам. Выплаты для литовских земледельцев будут увеличены с нынешних 177 евро за гектар до 200 евро в 2022 году.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил увеличение помощи сельскому хозяйству как важнейшее достижение Балтийских стран, которое поможет немного выравнять условия конкуренции в Европе.

"У нас есть прекрасное предложение земледельцам", - сказал президент в распространенном СМИ комментарии.

"Можно оценивать прямые выплаты так или иначе, но это часть единой сельскохозяйственной политики, и я как экономист придаю огромное значение равным условиям конкуренции", - сказал глава государства.

Другая важная для Литвы строка - финансовая помощь из фондов конвергенции на последнем этапе переговоров осталась без изменений.

Выделяемая на ликвидацию отставания более бедных регионов конвергенционная помощь на 2021-2027 годы для Литвы может уменьшиться примерно на 24%, так как экономические показатели Литвы приблизились к общему среднему показателю.

Это уменьшение финансирования может быть несколько уравновешено компенсацией в связи с вызванными эмиграцией потерями - она составит для Литвы около 180 млн евро.

На работы по закрытию Игналинской АЭС в новой финансовой перспективе намечается выделить 490 млн евро.

Финансирование специальной схемы транзита, которой пользуются граждане России, следующие через Литву между основной частью России и Калининградской областью, должно составить 189 млн евро - во время переговоров эта сумма увеличилась на 50 млн евро.

Из нового фонда восстановления экономики в форме субсидий государствам-членам намечается выделить 390 млрд евро. Из них Литва должна получить около 2,4 млрд евро, утверждает офис президента. Остальное государства будут получать в форме кредитов - Литва сможет позаимствовать в этом фонде 2,2 млрд евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!