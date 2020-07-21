В Шяуляй бультерьер разорвал таксу: что делать, если вы столкнулись с агрессивной собакой

В минувшие выходные в Шяуляй, около озера Рекива, бультерьер разорвал таксу, которая защищала свою хозяйку. Владельцев бультерьера ждет административная ответственность. Специалисты говорят, что, если бы владельцы собак чувствовали свою ответственность, подобных историй не было бы.

Об этой истории рассказала дочь хозяйки таксы.

"Около озера Рекива разорвали нашу маленькую таксу. Бультерьер без поводка зашел на нашу территорию, хозяина рядом не было, намордника на собаке тоже не было, он рычал и шел к моей маме. Такса бросилась защищать хозяйку, агрессивный бультерьер разорвал ее на глазах у мамы и несовершеннолетнего ребенка. Хозяин бультерьера только разводил руками и не мог ничего сделать. Полиция предложила "договориться" с хозяином бультерьера", – писала женщина.

Полиция информировала, что начато административное расследование по 346 ст. Кодекса об административных правонарушениях.

Кинолог Александрас Александравичюс сказал, что все ситуации, связанные с нападением собак - разные, аналогичных не бывает.

"Но в первую очередь я призываю всех уважать друг друга, тогда таких ситуаций не будет. Собака без поводка не только может покусать другое животное или человека, но и напугать ребенка или взрослого", – подчеркнул Александравичюс. Он рекомендует хозяевам собак выбирать маршрут для прогулки, следить за окружением, не ходить туда, где бывают другие собаки без поводка.

"Ведь одна собака может бежать, чтобы поиграть, а другая проявит агрессию", – сказал кинолог.

Если на вашу собаку нападает другая собака, то ни в коем случае не берите свою собаку на руки, поскольку в таком случае руки у вас будут заняты, и вы не сможете защититься.

Кинолог напоминает, что очень важно не делать резких движений и не убегать, надо звать на помощь, если вы упали, стараться как можно быстрее встать, если возможно сделать так, чтобы между вами и собакой или агрессивной собакой и вашей собакой появилось препятствие.

Если собака напала на человека, по словам Александравичюса, кстати придется какая-нибудь вещь – рюкзак, сумка, зонт – их можно использовать как препятствие, выставив перед собой.

"Собака не умеет хитрить и хватает то, что находится ближе к ней. Если вы замахнетесь рукой, то она схватит за руку. Если у вас есть плащ или пальто, стоит его снять и держать перед собой, как препятствие", – сказал специалист.

Если собака кусает, то оторвать ее от себя или своей собаки вряд ли получится.

"Если собака укусила и отпустила, надо звать на помощь, и как можно скорее встать. Или спрятаться за забор, может, куда-то забраться повыше. (…) Если сцепились собаки, то, если есть такая возможность, то надо вылить на них ведро воды. Но не всегда под рукой есть ведро и вода. Можно использовать газовый баллончик, тогда собака потеряет ориентацию. Хотя на деле собаки не очень восприимчивы к газу", – сказал Александравичюс.

"Для каждого человека его собака бесценна, неужели, если штраф был бы 1000 евро мы вели бы себя иначе? Я все же за то, чтобы владельцы собак понимали, что они несут моральную ответственность за своего питомца. Очень важно, как воспитывают собаку, как за ней присматривают. Многое зависит от хозяина. Если человек приобрел собаку бойцовской породы, и уход за ней должен быть соответствующий – и поводок крепче, и регулярная проверка ошейника и поводка, поскольку они изнашиваются. Если вы хотите дать собаке набегаться, нужно выбирать уединенные места или специальные площадки", – заметил кинолог.

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