Жара ушла – погода резко изменилась: придется мириться с переменами

Ночью к Литве приблизился холодный атмосферный фронт, который сегодня продолжит свой путь по стране. Небольшие дожди, местами с грозами пройдут в основном на востоке Литвы. На юго-западе осадки маловероятны, там прогнозируют прояснения.

Однако вместе с изменениями из страны уйдет тепло. На западе будет 18-21, на востоке – 22-23, местами еще до 24 градусов тепла. Также усилится западный ветер, местами он будет порывистым - до 15-17 м/с.

В первой половине ночи на среду облачность снизится, дождевые облака уйдут в Беларусь. Успокоится ветер. Во второй половине ночи на западе облачность увеличится, приблизится новая зона осадков. До утра небольшие дожди пройдут в основном на западе. Температура опустится до 10-15 градусов тепла.

В среду днем ожидается неприятная и прохладная погода. Время от времени дожди будут идти в разных районах. Местами возможны грозы.

Ожидается порывистый ветер. Местами во время дождя порывы ветра усилятся до 15-19 м/с. Температура воздуха составит всего 16-21 градус.

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