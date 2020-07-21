Профессор о либерализации рынка электроэнергии: есть ли повод для беспокойства?

Со следующего года в Литве начнется либерализация рынка электроэнергии – долгожданный шаг. Бытует мнение, что это откроет новые возможности как перед поставщиками электричества, так и перед самими потребителями. Надеются на появление новых и качественных услуг, конкуренция между поставщиками приведет к снижению цен, а это – хорошая новость для потребителей.

А как появление конкуренции скажется на условиях предоставления услуг, и что показывает опыт других стран, а также опыт Литвы? Об этом беседовали с профессором Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунасом Вилпишаускасом.

Как условия предоставления услуг изменяет появление конкуренции – какой опыт есть у Литвы?

Если говорить о процессах либерализации рынка электроэнергии, которые в последнее время проходят на этом рынке в странах ЕС, то надо проводить сравнение влияния на конкуренцию и технологический прогресс с похожими отраслями экономики. Я думаю, что самый подходящий вариант - сравнение с отраслями экономики, которые ранее считались "естественными монополиями", например: рынок электроэнергии и телекоммуникаций. Несколько десятилетий назад обе сферы считались теми сферами, в которых сложно себе представить конкуренцию и этим оправдывали доминирование на рынке государственной монополии, регулирование цен и другие элементы. Несколько десятилетий назад ситуация в секторе телекоммуникаций стала быстро меняться, и важнейшей причиной этих перемен стал технологический прогресс, т.е. появление мобильных телекоммуникаций, это усилило конкуренцию.

Поэтому и в Литве примерно с 1999 г. не только был приватизирован Lietuvos telekomas, но и появились условия для конкуренции между поставщиками телекоммуникационных услуг. А это сделало мобильную связь, которая ранее была доступна только богатым, доступной для всех, а стоимость этих услуг в течение 5 лет снизилась больше чем стоимость других товаров и услуг. Люди старшего возраста, наверняка, еще помнят роскошные автомобили с длинными антеннами и мобильные аппараты размером с кирпич.

Сейчас сложно себе представить пикеты потребителей услуг под зданиями телекоммуникационных компаний, а ведь 20 лет назад такие пикеты у здания Lietuvos telekomаs проходили. Бастовали в основном люди старшего возраста, они были обеспокоены ценовой политикой, которую вели зарубежные инвесторы. Немалая часть участников таких пикетов потом перешла на мобильную связь, отказавшись от стационарных телефонов, поскольку в результате конкуренции цены на мобильную связь снизились.

На какие перемены мы можем рассчитывать?

Конечно, было бы некорректно заявлять, что такие же процессы будут и на рынке электроэнергии. Но в сфере энергетики в последнее время мы наблюдаем много технологических изменений, например: конкуренция между поставщиками, которую облегчили электросоединения между Литвой, Северными и Балтийскими странами, более дешевое производство электроэнергии за счет возобновляющихся источников и т.д. Это создает условия для появления настоящей конкуренции, а конкуренция при равных других условиях способствует снижению цен. Это, конечно же, очень важное замечание - при "других одинаковых условиях", поскольку не только появление конкуренции обуславливает цены – цена зависит от спроса, от колебаний предложения, природных явлений, а в особенности – от регулирования. Рынок электроэнергии и после его открытия остается в условиях жесткого регулирования, а это может ограничивать конкуренцию, поэтому сначала надо посмотреть, как будет действовать рынок в условиях нового регулирования, а потом оценить этот опыт.

Как проходил процесс либерализации этого рынка в других странах?

Либерализация рынка электроэнергии во многих странах ЕС началась в последние несколько десятков лет и, к примеру, в северных странах процесс начался намного раньше, чем в Литве. Вообще, северные страны считаются хорошим примером либерализации этого рынка во всем мире как в плане взаимной торговли, так и в плане конкуренции между поставщиками услуг, работающими с промышленными и бытовыми потребителями.

Правда, надо отметить, что и там либерализация рынка не была гарантом постоянного снижения цен для бытовых потребителей, поскольку на цены влияют климатические условия, от которых зависит потребление электроэнергии, мощности источников производства, в частности это касается ГЭС, а также солнечных и ветряных электростанций, а также – налоги, влияние на цену которых особенно заметно в Дании.

Литва и другие страны Балтии решили следовать примеру северных стран, они создали инфраструктуру не только для взаимной торговли, но и для торговли с другими странами и Польшей. Я думаю, это было обоснованное решение и оно оправдало себя как в плане безопасности поставок, поскольку появилось больше альтернативных источников, так и в плане значительной конкуренции. Однако в Литве только сейчас бытовым потребителям решили предоставить возможность воспользоваться достоинствами конкуренции.

Вероятно, такое запоздалое решение обусловлено недоверием политиков к конкуренции, быть может, и желание удержать больше политических рычагов в своих руках, несмотря на то, что за цены уже давно отвечает независимое от политиков ведомство. Попытки политиков повлиять на цены мы видели и во время изредка возникающего давления на Антимонопольную службу, и на другие независимые ведомства.

И все же, после того как эта сфера будет открыта для конкуренции, у потребителей появится возможность на практике ощутить возможности и достоинства конкуренции. Только еще раз хочу акцентировать, что конкуренция приводит к снижению цен при равных других условиях и когда условия для конкуренции созданы реальные, а не существуют в виде деклараций. Я думаю, что в Литве мы в этом еще должны убедиться.

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