В городах Литвы прошли ливни с градом

В понедельник почти на всей территории Литвы стояла жаркая погода. Правда, после обеда появились облака. Сообщалось, что в понедельник вечером ливни прошли в большинстве городов страны.

Сначала о ливнях сообщили в Западной Литве, а вечером сильный ливень прошел и в столице. Местами выпал град.

Синоптики информируют, что со вторника погода изменится, придет прохлада.

Ночью будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди с грозами. Температура 13–18 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность. Во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 18–23 градусов.

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