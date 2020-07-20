Главный эпидемиолог: этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий

Этот год из-за угрозы коронавируса не годится для путешествий, и даже уехавшие в слабо затронутые вирусом страны не могут быть уверены, что по возвращении им не придется самоизолироваться, говорит главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

"Вне всякого сомнения, этот год не годится для путешествий. У нас уже был не один случай, когда люди уезжают, потом по возвращении выражают недовольство, что им приходится изолироваться", - сказала на пресс-конференции в понедельник Л. Ашоклене.

В пятницу стало известно, что для возвращающихся из Хорватии жителей Литвы с понедельника обязательна двухнедельная изоляция, чтобы не допустить распространение коронавируса. Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника будет рекомендовано изолироваться.

По словам Л. Ашоклене, Чехия, Австрия и Швейцария тоже находятся среди стран, которые могут оказаться в списке сильно затронутых коронавирусом.

Двухнедельная изоляция сейчас действует для Люксембурга, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии.

Между тем для возвращающихся из Украины граждан Литвы с понедельника изоляция не является обязательной.

Представитель НЦОЗ Бируте Зданявичене отмечает, что наблюдающийся в последнее время в Литве скачок заболеваемости коронавирусом связан с привозными случаями из-за рубежа .

"Имеют место привозные случаи, и эти случаи уже дают (случаи заражения - ред.) дополнительно: из Хорватии приехали два человека, оба больные, у одного, уже больного, есть один контакт. Так что путешествия делают эту черную работу", - сказала она.

С 1 июня в Литве, по данным Минздрава, было зарегистрировано 75 завозных случаев.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1947.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!