После изнуряющей жары придут ливни и похолодание

Синоптик Тересе Каунене сказала, что литовская погода прекрасна своим непостоянством. Поэтому, по ее словам, этим летом ждет немало неожиданностей, а в ближайшие дни ждут грозы.

По словам Каунемем, в Литве ливни могут наблюдаться с мая по сентябрь.

Сильные ливни уже прошли в Польше. Пока в Литве установилась тропическая масса воздуха, но этой ночью холодный фронт придет на взморье, а оттуда распространится по всей стране и вытеснит тропическую погоду.

"Установившаяся в эти дни погода для наших широт нехарактерна. Холодный фронт вернет обычную для наших широт погоду", – сказала синоптик, заметив, что жители Литвы к жаре не привыкли, поэтому тяжело ее переносят. Местами уже идут дожди, поэтому влажность воздуха увеличилась.

Сейчас и жарко, и душно. В Таураге 30 градусов, в Вильнюсе 28, на взморье 26 градусов. Синоптики предупреждают о переменах, которые ждут на этой неделе.

Циклон из Скандинавии придет в Литву этой ночью. На севере ждут обильные дожди, на юге – менее интенсивные. В ближайшие дни будет всего 16-20 градусов тепла. На взморье около 17 градусов тепла. Большую часть недели будет прохладно.

По словам Каунене, тепло еще вернется.

"Еще потеплеет", – заметила она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!