В воскресенье отдыхающие неумышленно пересекли границу с РФ в Куршском заливе и на Немане

Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в воскресенье установили два неумышленных случая пересечения госграницы с Россией - в Куршском заливе в районе Неринги и на Немане, вблизи деревни Шилутского района.

Сотрудники пограничной заставы Неринги зафиксировали, как зашедший с территории Литвы прогулочный катер пересек границу с Россией и, сделав разворот, вернулся на литовскую территорию.

Пограничники задержали нарушителей на быстроходном катере Boomeranger и сопроводили их до корабля Medeleine, который дежурит в Куршском заливе.

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На владельца катера - жителя Шяуляй и находившегося на катере вместе с ним жителя Каунасского района были составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение госграницы по неосторожности. Они оштрафованы на сумму 35 евро каждый, после допроса их отпустили.

Как сообщает СОГГЛ, в выходные в Куршском заливе постоянно патрулировали пограничные быстроходные катера Boomeranger, за этот период их команды сделали предупреждение примерно полусотне отдыхающих, которые слишком близко подошли на лодках и катерах к границе с Россией.

Нарушение границы было зафиксировано и в Шилутском районе, в районе деревни Жальгиряй. Шедшая по Неману моторная ложка пересекла проходящую по фарватеру реки границу с Россией, вошла на территорию этой страны и вернулась назад.

Пограничники, которые подошли на служебном катере Texas, задержали находившихся на катере двоих мужчин и двух женщин. На речном пункте погранконтроля Русне на отдыхающих тоже были составлены протоколы об административном правонарушении и назначены штрафы в размере 35 евро каждому.

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