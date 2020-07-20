Специалист после появления очага коронавируса в Каунасе: некоторым компаниям грозят санкции

После того как поступила информация о том, что заболевшие работники каунасской транспортной компании посетили торговый центр Urmas, директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала, что находившиеся в то время в ТЦ люди должны обратиться в НЦОЗ. По ее словам, пока очаг за пределы компании не выходит, поэтому с ним удастся сладить.

"Очаг охватил только эту компанию, ее работников, но сказать, что все случаи привозные – я не могу", – сказала Лингене.

"Эти люди заразили других, но пока это касается только работников компании", – сказала она.

По словам Лингене, из 6 случаев, которые зарегистрировали в четверг, два - диагностированы у работников, которые не ездили в Узбекистан.

По словам Лингене, коронавирус установили у работницы, которая проводила курсы для приехавших. Кроме того, заболел и гражданин Узбекистана, который на родину не ездил, а вернулся из другой страны ЕС.

Еще один случай был зарегистрирован после повторной проверки: "Одного водителя проверили 13 июля, но результат был отрицательным. Однако в тот же день у него поднялась температура, появились другие симптомы. На этот раз результат теста был положительным".

Получится ли не дать вирусу распространиться за пределами компании, по словам Лингене, будет зависеть от того, какую информацию предоставят компания и ее работники.

В четверг говорили с работниками телекоммуникационной компании, которые сказали, что к ним приходили люди, внешне похожие на работников каунасской транспортной компании. Пока неясно, куда именно в ТЦ Urmаs ходили больные, поскольку они об этом не говорили.

Всех, кто был в этом ТЦ просят проверить информацию на сайте НЦОЗ.

Лингене сказала, что в некоторых случаях при образовании таких очагов компаниям будет грозить ответственность.

"Ответственность может грозить, если компания не будет сотрудничать с НЦОЗ или предоставит неверную информацию", – сказала она, заметив, что сейчас каунасская компания сотрудничает со специалистами.

Лингене напомнила, что в Литве вступает в силу требование проверки работников, приезжающих из третьих стран.

"Сами приезжие не знают наших законов. Решение принято, им выполнить его должна помогать компания", – сказала специалист.

"Очаг в Каунасе показал, что необходимо предпринимать решительные меры. В Литве 21% заболеваний - привозные, из них около 30% – приезжие из стран ЕЭЗ", – сказала она в передаче "День на Delfi".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!