Истребители НАТО один раз сопроводили российский военный самолет над Балтикой

Истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, на прошлой неделе один раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщило Министерство обороны, в пятницу истребитель "Су-30", летел из основной части России в Калининградскую область. Борт следовал с выключенным транспондером, у него не было летного плана, но он поддерживал связь с местными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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