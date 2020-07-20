В Каунасе пожарные спасли женщину, находившуюся в горевшей квартире

20 июля утром в Каунасе поступило сообщение о пожаре в Каунасе. Горела квартира в 9-этажном доме, в горящей квартире находилась женщина. Пожарные передали женщину в руки врачей.

В 9.23 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Пилякальнё, горит квартира в 9-этажном доме.

Портал kaunas.kasvyksta.lt сообщил, что, по словам очевидцев, пожарные забрались в горящую квартиру с помощью автолестницы. По словам очевидцев, через окна балкона сначала виднелись языки пламени. Горела квартира на 7 этаже. Во время пожара пострадала и квартира, находящаяся этажом выше.

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