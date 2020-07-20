Коронавирус установили у двух специалистов Службы занятости

В минувшие выходные работницы молетского отделения Службы занятости получили положительный результат анализов на коронавирус. У одной из них были незначительные симптомы, у другой никаких симптомов не было. Обеих женщин проверили, а в субботу получили ответ. Ни одна из женщин не контактировала с клиентами.

В Молетском отделении работают 15 человек. В выходные отделение было продезинфицировано и закрыто до 3 августа. Работники находятся в изоляции. Все услуги жителям предоставляют дистанционно, консультанты по-прежнему будут работать с клиентами.

Все отделения Службы занятости в Литве обеспечены превентивными средствами. Клиентов просят звонить по телефону или регистрироваться по интернету. Всего в Литве есть 5 департаментов и 70 отделений Службы занятости, в них работают 1200 специалистов.

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