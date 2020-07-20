В Литве зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса

В Литве в общей сложности зарегистрировано 1947 случаев коронавируса. За сутки подтвердили 15 новых случаев, на сегодняшний день выздоровел 1601 человек.

Первые три случая установили в Вильнюсском округе. Два человека вернулись из Хорватии 2 июля. 11 июля они участвовали в семейном празднике. Первые симптомы у одного появились 13 июля, у другого 15 июля. После праздника заболел и третий человек.

Четвертый случай зарегистрирован в Утенском округе (Молетский район). COVID-19 установили у человека, который контактировал с заболевшим коронавирусом коллегой. Есть 10 контактов.

Пятый случай зарегистрирован также в Утенском округе (Зарасайский район). COVID-19 установили у человека, который общался с больным коронавирусом. 13 и 14 июля этот человек ездил на курсы в Медининкай, а с 15июля находился в изоляции. Есть 11 контактных лиц.

Шестой случай установили в Вильнюсском округе. Его установили перед плановой операцией, никаких симптомов у человека не было. Установили 3 контакта.

Седьмой случай также установлен в Вильнюсском округе. Человек работает в транспортной компании, он контактировал с людьми, у которых ранее диагностировали COVID-19. С 13 июля этот человек находился в изоляции. Симптомов у него нет. Его профилактически проверили по желанию компании.

8 и 9 случаи зарегистрированы в каунасском округе (Кедайняйский район). Люди заболели после контакта с больными.

10 и 11 случай установили в Вильнюсском округе. 12 июля люди прилетели из Болгарии. 13 июля они почувствовали симптомы, поэтому все время находились в изоляции. Установлен один контакт.

12 случай установили в Паневежском округе. Человек заразился от близкого, у которого COVID-19 установили 13 июля.

13 и 14 случаи установили в Паневежском округе. Пути заражения пока неясны.

15 случай установили в Вильнюсском округе. COVID-19 установили у человека, который 3 июля изолировался после контакта с больным. Симптомов у него нет, проверили его перед возвращением на работу после изоляции. установили два контакта.

По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 20 июля:

В Литве коронавирусом заболели: 1947 человек

Болеют: 254 человека

За прошедшие сутки: 15 новых случаев

Скончались: 80

Скончались по иным причинам: 12

Выздоровел: 1601

В изоляции находится: 81

С 1 июня зарегистрировано 75 привозных случаев.

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