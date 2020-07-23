Попросивший убежище российский активист: "У меня не было выбора, кроме как попасть в Литву нелегально"

Активист "Ассоциации народного сопротивления" Михаил Пулин из России попросил политическое убежище в Литве. Информация об этом появилась в российских СМИ 19 июня. Бывший "нацбол", испытавший на себе все "прелести" российской тюрьмы и разошедшийся во взглядах с Эдуардом Лимоновым по вопросу Крыма и Украины, перешел нелегально 2 границы и благополучно добрался до Вильнюса.

Нам удалось связаться с Михаилом и поговорить о том, как ему удалось пройти через пограничников незамеченным, за что его преследовали в России и какие у него планы на жизнь в Литве.

- Расскажи, как ты вообще обжился за эти дни в Литве?

- Постепенно обживаюсь. Сейчас нахожусь по большей части в лагере для беженцев в городе Пабраде. Занимаюсь своими делами, осваиваюсь в новой стране, смотрю, как здесь все происходит. В общем такой у меня пока адаптационный период.

- Я читал у тебя в фэйсбуке, что ты партизанскими методами пересекал границу Литвы - ночами и лесами. Не страшно было?

- Мне ничего другого не оставалось. Что же делать, когда тебе грозит угроза уголовного преследования в нашей стране. Тем более, я прекрасно знаю, что это из себя представляет и что меня там ждет. Особенно учитывая ту самую недавнюю акцию около министерства юстиции, мне прямо намекнули, какие печальные последствия меня ожидают (Михаил Пулин в апреле вскрыл себе вены у входа в министерство юстиции в знак солидарности с заключенными колонии в Ангарске, где накануне произошел бунт против действий администрации. - ред.). Поэтому мой выбор был очевиден. Тут бойся не бойся, а другого выбора нет.

- Понимаю, что все подробности ты скорее всего по некоторым соображениям безопасности не можешь озвучить, но тем не менее, как вообще возникла эта идея бежать именно таким способом и что на это повлияло?

- Такая идея мне пришла сразу же после того, как у меня состоялся обыск. Ко мне в 6 утра постучали в дверь "дяденьки" в масках, целая большая опергруппа. Отвезли меня на допрос в следственное управление. И, честно говоря, я посчитал за чудо, что вышел оттуда не в наручниках и не поехал в какой нибудь ИВС (Изолятор временного содержания. - ред.) и потом в СИЗО, а оказался на свободе в статусе свидетеля. Но мне прозрачно намекнули по поводу того, что меня ждет в дальнейшем. Я уже знал, что на меня дали определенные показания. И в целом у меня была информация о том, что готовится моя посадка в связи с моей активной политической деятельностью в России. И в связи с этим у меня возник план уехать за пределы Российской Федерации.

А учитывая закрытые границы и отсутствие у меня загранпаспорта, у меня оставался только путь перебраться нелегально. К тому же ситуация ухудшалась еще в связи с тем, что в России, да и в странах Европы на тот момент был введен карантин по коронавирусу - транспорт не ходит, все закрыто, очень много сотрудников полиции, проверяют, патрулируют. И я решил ехать потихоньку, поскольку у меня уже был подобный опыт, когда нужно скрыться от бдительного взора "большого брата".

- План побега, если можно его так назвать. Ты сам его разрабатывал или консультировался с более опытными в этих вопросах людьми? Если не можешь ответить на этот вопрос, то я не настаиваю.

- Если вдруг кто-то решится таким же образом поехать, естественно, не берите с собой мобильный телефон. Либо везите его в разобранном состоянии. Потому что у каждого из нас сейчас находится тот самый "шпион в кармане", с помощью которого спецслужбы могут и определить местоположение человека, и много чего другого. Передвигался исключительно на попутных машинах, потому что если поехать по своим документам в России, ты сразу же попадаешь в базу данных "Магистраль" , где автоматически фиксируются и кладутся на стол к "товарищу майору" все передвижения человека.

Так постепенно я добрался до российско-белорусской границы, которую мне также пришлось переходить лесами. Приграничные населенные пункты я старался обходить километров за 30, потому что там есть такая специфика - тесная связь между пограничниками и местными жителями, так как зачастую это какие-то родственники или соседи. Гаджеты я также с собой не брал, поскольку любая незнакомая сим-карта сразу же "точкуется" к ближайшей вышке сотовой связи. Пограничники могут легко это отследить и выехать прочесывать местность, так как вроде бы карантин и границы закрыты. Я ориентировался с помощью навыков спортивного ориентирования, благо такой опыт в жизни был, с помощью обычной географической карты и местами пользовался спутниковыми снимками, распечатанными с максимальным приближением к местности. Старался передвигаться в ночное время, чтобы меня не видела ни единая душа. Также старался подбирать погоду, чтобы шел, например, сильный ливень. К счастью, с погодой мне в этом плане сильно повезло (смеется. - ред.).

После перехода белорусской границы так же на попутках добрался до границы с Литвой. И таким же образом попал уже на территорию Литовской Республики.

- Когда стало известно, что ты запросил убежище в Литве, мы разместили краткую заметку об этом. Ну и я, соответственно, выложил ссылку у себя в фэйсбук. Некоторые мои читатели, среди которых и литовцы, отреагировали на нее. Прежде всего, у них возникли вопросы к своим литовским пограничникам. Ну мол если парень смог так спокойно пересечь границу и его не засекли, то у нас возникают сомнения в безопасности границ. Как тебе удалось пройти незамеченным?

- Я бы не сказал, что безопасности на границах нет. Это совсем не так. Я несколько раз буквально в 200-300 метрах проходил мимо пограничных секретов (пограничный наряд для скрытой охраны определенного участка местности. - ред.). Ну я вижу человек стоит в камуфляже. Но я сам шел в ночное время и сам был одет в камуфляж, для того чтобы маскироваться на местности и не быть обнаруженным теми же белорусскими пограничниками. Таким способом мне удавалось спокойно эти пограничные секреты обходить.

Но все-таки границы оборудованы неплохо. Об этом свидетельствует хотя бы то количество людей, которых там задерживают. Эта статистика есть во вполне открытом доступе в интернете. Но ведь люди когда-то бежали и через Берлинскую стену, где были и минные поля. Поэтому совсем уж непересекаемых границ нет. Люди бегут и из тюрем, где стоят автоматчики на вышках. колючая проволока и так далее. Так что, если человек хочет, для него многое достижимо.

Michail Pulin Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

- А почему вообще возникла эта идея - пересечь границу нелегалом и ехать на попутках в Вильнюс? Почему нельзя было сразу сдаться литовским пограничникам еще на границе?

- Дело в том, что в лесах я долго-долго блуждал и так на литовских пограничников и не наткнулся. Тех, кого я обходил мимо, я не знал, это литовцы или белорусы. Поэтому не рисковал. А потом я уже вышел на асфальтовую трассу, там поймал попутку, которая меня до Вильнюса и довезла. А здесь я уже, конечно, пошел в миграционную службу, где и попросил политическое убежище.

- Давай теперь поговорим о тебе, твоей деятельности и России. Ассоциация народного сопротивления, участником которой ты являешься. Что это за организация, когда она возникла, чем успела прославиться?

- Ассоциация возникла в 2016 году и постепенно начала формироваться, заниматься акциями прямого действия. Ну, например, кто-то может слышал про акцию, когда закидали резиденцию патриарха Кирилла в знак протеста строительства храма в Екатеринбурге, которое не поддержали местные жители. Как я уже говорил, я проводил акцию у Минюста в знак солидарности с заключенными, потому что я сам бывший заключенный и знаю, как в колониях убивают и пытают. Участвуем в общегражданских митингах и протестах, против пенсионной реформы.

- По идеологии это что за движение?

- Это социально-ориентированный национализм. Но так как в нашей стране многие термины давно потеряли свой смысл, то можно сказать, что это синтез прямой демократии, революционного национализма и демократического неавторитарного социализма.

- В настоящий момент ты проходишь свидетелем по уголовному делу о незаконном образовании юридического лица. Оно, по твоим словам, и послужило главным поводом, заставившим тебя принять решение уехать. Расскажи, что это за дело? Ведь это достаточно редкая статья по отношению к политическим активистам.

- Я в России занимался бизнесом определенным. Но как известно, любой человек, который занимается тем или иным бизнесом, может оказаться в местах лишения свободы. А если ты еще и политический активист, то тебе эта опасность грозит вдвойне. А конкретно в чем я обвиняюсь или буду обвиняться, я так и не понял, честно говоря.

- Ты уже упомянул, что тебе приходилось бывать в российской тюрьме. Как вообще у тебя складывались взаимоотношения с правоохранительными органами?

- Естественно, очень плохо (смеется. - ред.). Дело в том, что политическим активизмом я начал заниматься еще в далекой середине "нулевых" годов. Тогда была совершенно другая эпоха как в стране, так и внутри российской оппозиции. Тогда я вступил в запрещенную ныне и несуществующую национал-большевистскую партию (партия писателя Эдуарда Лимонова. - ред.). Принимал участие в акциях прямого действия и уже после запрета этой организации проводилась такая оппозиционная акция, как "Марш несогласных". Это было прообразом общедемократической коалиции, где принимали участие и левые, и демократы, и националисты. Накануне одного из таких маршей в отношении нас состоялась провокация - на нас напали хулиганы. Мы от них отбились, и на меня было заведено дело по статье "хулиганство", а затем еще и по статье за участие в деятельности экстремистской организации. Так я и попал в места лишения свободы.

- Почему ты в итоге решил отойти от Эдуарда Лимонова и его сторонников?

- Случились события 2014 года. Ни для кого ни секрет, что Лимонов поддержал так называемые республики, образовавшиеся на востоке украинского государства, и вообще братоубийственную войну славянских народов. А я был решительным противником того, что происходит на востоке Украины, был противником войны и поддерживал украинский майдан. На этом мои пути с Лимоновым и его окружением разошлись.

- Много было таких, как ты, которые откололись от Лимонова по этой причине?

- Довольно много.

- Уголовное дело в отношении тебя, о котором мы уже поговорили, это реакция на какое-то конкретное твое действие или акцию, или по совокупности?

- Думаю и то, и другое. Во-первых, конечно же, по совокупности. Те же сотрудники Центра по противодействию экстремизму мне неоднократно говорили, что готовьтесь, против вас будет уголовное дело. Но спусковым крючком, на мой взгляд, сыграла та самая акция у министерства юстиции. После этого мне сразу намекнули, что стоит ждать "ответочку".

- Что планируешь делать в течение этих 5-10 месяцев, в течение которых будут рассматривать твое прошение об убежище?

- Заниматься тем же самым, чем я занимался в России. Я администрирую ряд телеграмм-каналов, пишу. Буду обживаться в Литве, учить литовский язык, продолжать учить английский язык. Работать мне пока здесь нельзя. К счастью, какой-то запас денежных средств у меня имеется на первое время. Буду ждать собственно получения политического убежища.

Michail Pulin Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

- Смотри, еще вопрос, который я слышал от литовцев, вкратце ознакомившихся с твоей историей. Даже наверно не вопрос, а такой их скепсис, который я сформулирую в вопрос. Не боишься, что Литва откажет тебе в убежище в связи с твоим "нацбольским" прошлым и близостью к Лимонову?

- Я надеюсь на здравомыслие людей, которые занимаются этим вопросом. То, что человек, где-то состоял, это еще не говорит о том, какие взгляды он разделяет. Ну а во-вторых, мне кажется, многие знают мою политическую биографию, мои взгляды на те или иные вопросы и мое отношение к странам Восточной Европы.

- А почему именно Литва?

- Мне кажется, ответ на этот вопрос очевиден. Во-первых, в силу ее географического положения. А во-вторых, одним из ключевых факторов было то, что здесь уже достаточно большая русская диаспора и много уже даже лично мне знакомых людей находятся.

- Ну и последний вопрос. Какие твои долгосрочные планы, что планируешь делать после получения убежища?

- Мои планы жить здесь. Я буду работать, я умею класть печи, камины, занимался стройкой. В принципе, думаю, перевозить сюда семью постепенно, у меня в России и супруга, и сын, которому 2,5 года. Буду обживаться здесь на новом месте. Ну а так, будет возможность, поеду немного попутешествую, раз уж я оказался на территории Евросоюза (смеется. - ред.).

- Спасибо за беседу и удачи в реализации всех планов.

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