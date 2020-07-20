Электростанция, которая почти 60 лет производила электричество: проведено уникальное испытание

Электростанция в Электренай все еще работает. Два старых блока и один новый (2012 года) по мере необходимости еще производят электричество. Команда Delfi воспользовалась эксклюзивной возможностью и наблюдала уникальное испытание, которое проводили в первый раз.

В Электренай действуют два старых блока по 300 МВт и один более новый - 445 МВт. Старые блоки выполняют важную функцию третичного резерва и могут быть запущены, если Литве не хватит электричества или произойдет сбой в системе.

Представитель компании Ignitis gamyba Дарюс Куцинас напомнил, что первый блок электростанции был запущен в 1962 году. Через год запустили второй, еще через год третий и потом 4-й, мощность каждого была 150 МВт.

"Электричество поставляли в общую энергосистему Литвы. Кроме того, те же блоки поставляли электричество в Электренай. В 1967 году запустили в два раза более мощный пятый блок - 300 MВт, до 1972 появилось 4 таких блока", – рассказал Куцинас.

После запуска 8-го блока общая мощность составила 1800 МВт, развитие станции прекратилось. Эти блоки работают на природном газе или на мазуте. Позже от использования мазута отказались. Когда решили закрыть Игналинскую АЭС, думали о том, как компенсировать эти потери электричества.

В 2009 году в Электренай начали строительство нового блока комбинированного цикла. Он был почти в два раза мощнее и почти в два раза эффективнее старых небольших блоков, его построили в соответствии с новыми технологиями. Кроме того, в 2015 г. в Электренай запустили новую котельную на биотопливе. До этого момента, по словам Куцинаса, теплоэнергию производили небольшие блоки. Когда появилась альтернатива, небольшие блоки стали демонтировать.

"Один за другим их демонтировали. Они стали ненужны, поскольку появилась котельная на биотопливе. Котельная помогла снизить стоимость теплоэнергии. Небольшие блоки уже не были нужны, поскольку появился блок комбинированного цикла мощностью 445 МВт", – сказал собеседник.

Когда появился блок комбинированного цикла, отпала необходимость и в двух небольших блоках, которые производили электроэнергию. Их также демонтировали. Так на электростанции остались два блока – 7-ой и 8-ой, которые предоставляют услуги третичного аварийного резерва, и блок комбинированного цикла, который производит электричество на продажу при благоприятных условиях на рынке.

"Газ мы покупаем на бирже, если в регионе цена на электричество растет, если коммерчески его производить выгодно, то включаем блок", – сказал собеседник.

Как сказал Куцинас, в стране электричества должно быть столько, сколько нужно. Большую часть электроэнергии импортируют из соседних стран, это в основном Скандинавия, остальное производят в Литве (ветряные, солнечные электростанции, ГЭС и т.д.).

"В любом случае запланированы мощности, чтобы в случае сбоя, например, отключения кабеля из Скандинавии, можно было покрыть дефицит. Для таких целей используют и Круонисскую электростанцию (...). Она в случае надобности включается в течение двух минут и восполняет недостаток. Круонисская ГЭС - это вторичный резерв, он работает 12 ч., если нужно дольше, включают третичный резерв", – рассказал эксперт.

По его словам, пока третичный резерв включать не приходилось, но ежегодно проводят испытания блоков. Во время визита журналистов Delfi как раз и проводилось испытание. 8-ой блок пытаются запустить не в течение 8, а в течение 12 часов.

"Раньше этого не делали - мы пытаемся запустить блок раньше, чем за 12 часов", – сказал Кучинас.

Испытания нужны, чтобы знать, отвечает ли станция действующим в Европе техническим требованиям. С 2023 года вступят в силу более жесткие требования к уровню загрязнения окружающей среды. Чтобы отвечать требованиям, 7 и 8-й блоки смогут работать на уменьшенных мощностях. Поэтому успешность испытаний покажет, сможет ли электростанция отвечать новым требованиям. К концу рабочего дня стало известно, что испытания прошли успешно, блок удались запустить меньше чем за 8 часов и достичь мощности 200 МВт, значит он отвечает требованиям, которые вступят в силу в 2023 г.

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