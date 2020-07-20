Погода: жара из Литвы вот-вот уйдет

В понедельник в Литве погоду еще обусловит зона высокого давления, однако уже такого солнца, как в предыдущие дни, не будет. Будет облачно, а после обеда во многих районах пройдут небольшие, кратковременные дожди, местами с грозами. Все еще будет тепло - 25–30 градусов, увеличится влажность, поэтому будет душно.

В Вильнюсе после обеда также прогнозируют небольшой дождь. Температура составит 27–29 градусов.

Во вторник над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, который вытеснит жаркую погоду. Ночью на западе и в центральных районах пройдут дожди, на восток дожди придут утром. Местами возможны грозы. Ночью будет 13–18 градусов тепла.

Во вторник днем интенсивные дожди будут идти на востоке. В других районах ожидаются небольшие дожди. После обеда возможна гроза. Днем на взморье и на севере будет 18, на юге 21–23 градуса тепла. В середине дня погоду обусловит активный циклон.

В среду ночью на западе, а днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Днем дожди будут сильными, местами с грозами. Ночью будет 9–14, днем 16–21 градус тепла.

Похожей погода будет и в четверг. Ночью дожди пройдут местами и несильные, а днем кратковременные дожди будут идти по всей Литве. После обеда местами ожидается гроза. Температура опустится до 8–13 градусов, на косе будет немного теплее. Днем будет всего 15–20 градусов.

В пятницу циклон уйдет, осадков будет меньше, на юге вообще может быть без осадков. Ночь еще будет прохладной, а днем воздух должен прогреться до 17–22 градусов.

В выходные погода уже будет более спокойной и теплой. В субботу еще может идти дождь, а в воскресенье, скорее всего, осадков не ожидается.

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