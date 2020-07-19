Во дворе жилого дома в Шальчининкай найдено тело мужчины с перерезанным горлом

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18 июля, в 10.35, в Шальчининкай, на ул. Мокиклос, во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины (1956 года рождения) с колото-резаной раной на шее.

Задержаны двое подозреваемых - нетрезвые мужчины (1949 и 1951 годов рождения). Начато досудебное расследование. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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