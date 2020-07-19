В Шилутском районе - впечатляющий памятник природы: в Литве нет более высокой туи

Город Кинтай в Шилутском районе известен не только своими старыми рыболовными традициями. Здесь вы можете полюбоваться окружающей средой и увидеть впечатляющий природный памятник - самую большую тую в Литве и, по-видимому, одну из крупнейших в Европе.

По данным Шилутского туристического информационного центра, городская церковь была построена в 1705 году, после того как она была перенесена с мыса Венте. Алтарь церкви украшали доски, вырезанные местными мастерами. Различные вырезки также украшали дома рыбаков, отражаясь в флюгерах кораблей. Говорят, что торговец, рыболовный инспектор Вилхелмас Бербомас жил недалеко от Кинтай.

Virginijos Kesminės nuotr.

Другой известный человек также связан с Кинтай - философ и писатель Вилхемас Стороста-Видунас проработал в городской школе четыре года. Сегодня в Кинтай создан культурный центр Видунаса, а рядом с ним - музей и художественная галерея.

Также интересно увидеть порт Кинтай. По прибытии вас встречает здание, украшенное граффити, из которого тропа ведет к морю.

Кинтай окружен лесом в 600 га. От моря можно добраться до города по лесным дорожкам. Считается, что лес Кинтай был посажен, чтобы остановить прибрежный песок, который сдувало ветром. В лесу преобладают сосны, березы, ели и другие деревья, но есть и более редкие виды, такие как красный дуб. Некоторым соснам, растущим в лесу Кинтай, может быть около 200 лет.

Самая большая туя в Литве (Thuja plicata) также растет в Кинтай. Согласно измерениям 2012 года, ее высота составляла 19,5 метра, а диаметр кроны - более 10 метров. Но она все еще растет. Например, в 2004 году ее высота составляла 18,2 метра, поэтому можно предположить, что сейчас высота дерева уже превысила 20 метров.

Virginijos Kesminės nuotr.

Эта туя, растущая в Кинтай, считается второй по величине в Европе - более высокое дерево было зарегистрировано только в Швейцарии.

Предполагается, что эта туя, возможно, была посажена где-то в 1902-1912 гг. С 1986 года эта туя была признана памятником природы.

Желающие посетить это впечатляющее дерево должны оставить свой автомобиль возле средней школы Кинтай и прогуляться по лесной тропинке. Хотя дерево находится ближе к улице Осто, там есть частная территория, и пункт назначения не будет достигнут.

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