Литовцы до сих пор жалуются на длинные очереди: как можно быстрее попасть к врачу?

Почти каждый день Delfi слышит жалобы читателей об очередях у врачей. С консультацией у семейного врача проблемы не так велики, самое сложное - обратиться к специалисту.

Понимая, что скоро услуги не получать, кто может обращаются в частные учреждения, хотя там, как оказалось, очередей пока нет.

Государственный больничная касса при Министерстве здравоохранения (ГБК) дает несколько советов, как быстрее попасть к врачу.

"Очереди в конкретном медицинском учреждении зависят от способности конкретных медицинских учреждений предоставлять меньший или больший объем услуг, их организационных и административных решений и популярности работающих там врачей. Кроме того, коронавирус внес коррективы в сложившийся ритм жизни.

Как и во всех странах, в нашей стране существуют очереди на плановую помощь, и в настоящее время ведется поиск путей сокращения этих очередей. Целью также является обеспечение того, чтобы те пациенты, которые нуждаются в неотложной помощи, т.е. они не могут ждать в очереди, получили такую помощь вовремя.

Не секрет, что люди жалуются на длинные очереди к врачам. Специалисты ГБК советуют жителям выбирать то медицинское учреждение или специалиста, у которых очередь меньше.

И еще несколько важных вещей, помогающих пациентам не застрять в очереди. Прежде всего, в случае болезни, необходимо обратиться к вашему семейному врачу, который работает в том медучреждении, к которому приписан человек. Важно знать, что пациенты имеют право выбирать как медицинское учреждение, так и семейного врача. Если лицо застраховано и учреждение имеет договор с ГБК, пациент получает медицинское обслуживание бесплатно.

После оценки состояния здоровья пациента семейный врач может при необходимости направить пациента к врачу-специалисту. Если пациенту выдается направление на плановые услуги, к нефрологу, офтальмологу, то врач, обследовавший пациента, решает, что пациенту нужна не неотложная помощь, а консультация врача-специалиста.

При выдаче направления пациент должен быть проинформирован, в каких, по крайней мере, 3 учреждениях предоставляются соответствующие медицинские услуги. Также важно не забыть зарегистрироваться у специалиста в течение 30 дней, так как направление действует лишь месяц.

Таким образом, пациент с направлением может сам выбрать врача-специалиста в любом медицинском учреждении, которое имеет договор с ГБК для предоставления необходимых услуг. И лечащий врач должен предоставить информацию пациенту, где такие услуги предоставляются. Кроме того, информация о медицинских учреждениях, имеющих контракты с ГБК, публикуется на всех сайтах обязательного медицинского страхования.

Поэтому ГБК советует пациентам сначала смотреть на очереди, прежде чем зарегистрироваться у врачей. Информацию об этом можно найти на сайтах медицинских учреждений, позвонив в приемную медицинского учреждения.

Законодательство предусматривает, что пациент, имеющий направление, должен быть зарегистрирован (в бумажном или электронном листе ожидания для предоставления услуг медицинского учреждения) при обращении в медицинское учреждение для предоставления услуг. Медицинское учреждение должно предложить пациенту как можно более ранний день. И если пациент отказывается от получения услуги в ближайший день, он может быть зарегистрирован на выбранную дату.

Персонал, который должен проводить регистрацию, назначается руководителем медицинского учреждения, поэтому в случае возникновения вопросов, касающихся регистрации, следует обращаться в администрацию медицинского учреждения.

Также пациентам не следует забывать дату их визита к врачу и приходить вовремя. На самом деле, есть случаи, когда пациенты, которые записываются к врачу, не приходят в медицинское учреждение. Таким образом, пациентам, которые записываются на прием к врачам, постоянно напоминают о том, что они должны быть дисциплинированными и, если есть какие-либо причины не посещать врача, информировать их об этом, т.е. отменить визит. Это важно, потому что каждый отсутствующий пациент увеличивает очередь для других пациентов, которые нуждаются в помощи, возможно, срочной", - говорится в комментарии ГБК.

"Понятно недовольство населения тем, что в настоящее время труднее получить доступ к услугам здравоохранения. Однако после карантина некоторым лечебным учреждениям непросто вернуться к своему прежнему рабочему ритму, и в последнее время число пациентов также увеличилось. Однако, согласно решению министра здравоохранения, в июле медицинские учреждения, предоставляющие запланированные услуги, должны достичь установленного показателя - чтобы обеспечить не менее 80% запланированных услуг", - прокомментировала ранее представитель Минздрава Габриэле Банайтите.

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