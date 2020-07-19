Копченая рыба в Швянтойи: самый дорогой деликатес стоит всего 42 евро

Магазинчики копченой рыбы на морских курортах Литвы привлекают отдыхающих не только своим внешним видом, но и своим ароматом. Пообедать у моря или забрать домой - для этого идеально подойдет копченая рыба. На этот раз Delfi интересовался, сколько стоит копченая рыба в Швянтойи.

5 евро не хватит

Возле ресторана Floros simfonija в Швянтойи легко найти вагончик с копченой рыбой. Хотя рядом нет очередей, посетителей, похоже, хватает.

Самая дешевая рыба здесь - скумбрия. Покупателям предлагается купить рулетики из скумбрии или скумбрию горячего копчения. За эти деликатесы вас попросят заплатить 6 евро.

Несколько дороже - африканский сом, большой морской окунь, икра леща.

Больше 10 евро не попросят за рыбец, кусочки карпа.

Звание самого дешевого из самых дорогих достается килограмму щупальцев кальмара горячего копчения простого размера. Пока произнесете название, продавец уже посчитает 16 евро.

Куски черного палтуса, которые видно через витрину, выглядят как настоящее лакомство. Если вы выберете его, вам предложат заплатить 17,5 евро.

Самый дорогой здесь - европейский угорь - килограмм этой копченой рыбы стоит 42 евро.

Покупатели злятся

Альгис, отдыхающий здесь и выбирающий из рыбного вагончика ужин, согласился прокомментировать цены на копченую рыбу. "Каждое лето, когда я приезжаю на море, я обязательно покупаю копченую рыбу хотя бы один раз. Для меня это блюдо - самый верный символ моря, я не знаю другого блюда, которое больше подходит для еды на море".

Однако Альгис недоволен ценами: "Я не тот человек, который много зарабатывает. Я могу позволить себе находиться в Швянтойи со своей семьей всего несколько дней в течение лета, но даже когда мы приезжаем сюда, мы не должны тратить очень много. Для наших финансов подходит только самая дешевая копченая рыба, здесь я сегодня купил скумбрию. Конечно, я хотел бы попробовать ту другую рыбу, она выглядит очень вкусно, но мы не можем себе этого позволить".

Янина, которая стояла возле рынка, также высказала свое мнение: "На мой взгляд, копченая рыба не стоит своей цены".

Женщина, которая приехала на море из Варены, говорит, что она редко пробует копченую рыбу: "Я вижу, что другие отдыхающие покупают копченую рыбу каждый день, другие даже несколько раз в день. Но нужно иметь много денег для этой покупки. Поскольку я пенсионер, я стараюсь не разбрасывать деньги налево и направо, я обычно хожу за покупками в супермаркеты".

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