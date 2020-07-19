От работы на птицефабрике в эмиграции до собственного бизнеса в Литве: все смеялись, но у нас была идея и мы ее развивали

Эвальдас (35) и Ромас (30) - бывшие соседи, друзья, а сегодня также деловые партнеры, которые после более чем десятилетней эмиграции, похоже, навсегда вернулись в Йонаву и основали кафе итальянской кухни Požiūris из своих сбережений. Мужчины открыты, склонны к риску, но говорят, что бизнес вдохновлен тяжелой работой за границей и желанием изменить это.

Dстречаем Эвалдаса и Ромаса в Йонаве, в их кафе, которое недавно открыло свои двери для посетителей. Когда мы приезжаем - время около полудня, поэтому в кафе нет недостатка в клиентах, хотя, как мы уточнили, оно работает в течение двух недель.

Они знакомы с раннего возраста. Сначала, как говорится, были соседями, потом стали лучшими друзьями, а потом, не скрывают, они усердно работали за границей, прежде чем начать собственный бизнес.

"Мы эмигрировали. Работали на заводах, в сельском хозяйстве.

Сначала были в Англии, затем в Испании, Италии, Дании. Год здесь, год там. Первая работа была на птицефабрике, мы стояли на линиях, фасовали.

Работа была однообразной, тяжелой. Мы также работали на сезонных работах. Картофель, апельсины. Обычно мы уезжали, работали на сезонных работах, затем снова ненадолго возвращались в Литву и снова уезжали, - говорит Эвалдас открыто о своей прошлой жизни. - Мы были такими вечными эмигрантами".

Kavinės Jonavoje „Požiūris“ savininkai Evaldas ir Romas

Это, по его словам, хотя и с перерывами, продолжалось около 10 лет.

Ромас добавляет, что тяжелая работа за границей заставила мужчин задуматься, хотят ли они и дальше такой жизни.

"Устали ездить, увидели, что в Йонаве можно заниматься бизнесом", - утверждает он и говорит, что они вернулись в Йонаву из Англии весной, а арендовали помещение на второй день после закрытия всех предприятий в стране из-за карантина и угрозы пандемии - 17 марта.

"Все смеялись над нами. Ходили слухи, шутки, что, в то время как другие обанкротились, мы открылись здесь, косо смотрели, но у нас была идея и мы ее развивали", - смело говорит Эвалдас.

С другой стороны, мужчины сегодня смеются над собой, и признают, что со стороны такие амбиции могли показаться странными в то время, но добавляют, что пандемия и карантин были и полезны для них при открытии бизнеса.

"Это было хорошее время, чтобы остепениться и договориться о площади. Пока мы обосновывались, договорились не платить арендную плату", - говорит Ромас.

Первоначально их план состоял в том, чтобы открыть простую пиццерию, но позже идея превратилась в полноценную итальянскую кухню.

Сколько предпринимателей вложили в кафе сегодня, раскрывать не хотят. На вопрос о том, какая это сума примерно, сказали, что начинается с 10 тысяч евро.

"Чтобы инвестировать здесь, нам нужно было работать в Англии добрых два года. Мы все время думали, что нам нужно что-то сделать, копили. А тут попалось помещение, потому что мы просматривали объявления", - говорит Эвалдас, но добавляет, что первоначально они планировали потратить гораздо меньше денег на инвестиции.

Kavinės Jonavoje „Požiūris“ savininkai Evaldas ir Romas

"Было страшно рисковать и инвестировать, и теперь страшно, как все будет, но если ты ничего не сделаешь, у тебя ничего не будет", - объясняют оба.

"Мы нырнули в бизнес с высоты 9 метров и посмотрим, выплывем ли. Пока первые дни хороши", - смеются они, и когда их спрашивают, почему они открыли кафе в Йонаве, они улыбаются и говорят, что это все потому, что в сердце они настоящие жители Йонавы.

"Здесь мы знаем все, где хорошее место, где хорошая улица, а в Вильнюсе ... нужно быть жителем Вильнюса, чтобы знать, что хорошее место, что придут люди, будут прохожие", - говорит Эвалдас, и Ромас добавляет, что в столице или Каунасе аренда стоила бы больше.

Правда, поскольку в кафе итальянская еда, мы спрашиваем мужчин, что здесь итальянского? Они сразу объясняют, что готовить итальянские макароны работников научил известный шеф-повар, который работал в Италии, а пицца выпекается в кафе девушкой, которая также много лет работала в этой стране.

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