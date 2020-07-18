Поместье историй, парк лабиринтов, долина приключений: чем заняться в Аникщяй?

Аникщяй – город, в котором хорошо путешествовать с семьей и испытать разные развлечения: от знакомства с миром животных до спуска с горы на летних санях. Здесь точно почувствуете дух приключений. Здесь так же хорошо не торопится во время прогулки по берегам реки Швянтои, встретиться и услышать удивительные истории. Чем еще заняться здесь - рассказал информационный центр туризма и бизнеса Аникщяй.

Поместье Историй

Возрожденное, отреставрированное и современно оборудованное место, которое готово принять не только охотников за привидениями, но и тех, кому интересна творческая история. Истории здесь превращаются в осязаемые произведения, которые можно потрогать. Цель здесь состоит в том, чтобы неожиданно представить известные факты истории, дать обнаружить важные детали и составить из них собственную версию того времени. Открытия, приключения, Великая книга легенд, персонажи прошлого, в которых можно перевоплотиться - все это и многое другое ждет посетителей. Поместье Историй подготовило самые интересные занятия и игры для юных посетителей и их семей. Мы обещаем – в этом поместье вы найдете секреты, приключения, открытия и рассказы о реальных историях, которые происходили в этих местах!

Тропа по кронам деревьев

Даже если вы уже гуляли по тропе и прикасались к верхушкам деревьев, стоит вернуться сюда снова. В нескольких метрах от тропы построен подвесной мост. С другой стороны реки Швянтойи –познавательная тропа. Река не только завораживает своими видами, но и манит влюбленных посетить «Место поцелуев» скрытое за висящим мостом среди деревьев. Может быть, поцелуй в этом месте гарантирует вечную любовь?

Гора «Калита»

В развлекательном и спортивном центре «Калита» вы сможете ловить ветер и адреналин на летних санях со скоростью до 40 км в час. Вы также сможете погрузиться в виртуальную реальность и попробовать американские горки или другие виртуальные аттракционы. Юные посетители смогут развлечься на мини-экскаваторе, грузовике, автомобиле и в игровой площадке.

Парк Лабиринтов

Как и каждый год, парк встречает вас с новыми развлечениями. На этот раз – единственные водные боевые лодки в Литве (bumper boats), лабиринт ленточек, уличные музыкальные инструменты, площадка для корма рыб и палатка для праздника дня рождения. Вперед к приключениям!

Долина приключений «Дайнува»

Хотели бы вы на мгновение почувствовать себя героями фильма: путешествовать с дерева на дерево преодолев дорожки и препятствия или, возможно, «летать» через реку, как Тарзан? А это реально возможно! Это развлечение очень популярно у любителей приключений разных возрастов. Как только вы попробуете, вы захотите повторить снова. Полет через реку Швянтойи — это «полет» более 300 метров со специальным тросом, который заставит вас почувствовать себя свободным от всего!

Эко тропа босых ног по Аникщяйскому бору

Путешествуйте босиком, чувствуйте песок, мох, сосновые шишки, камни, оживляйте свои ноги в воде. Туристическая тропа, окруженная природой, является не только местом для оздоровления, но и местом отдыха.

Эко тропа босых ног также подготовила новый, никогда ранее не виданный объект – Парк скульптур вымерших животных. Это огромные скульптуры, вырезанные из дерева, которые определенно станут местом притяжения для тех, кто любит путешествовать с семьей или друзьями.

Сафари парк

Соблазнительный, веселый и невероятно удивительный мир животных. Это все, что вам нужно знать об этом диком уголке природы. Здесь Вы найдете более 150 животных в огороженном многогектарном парке холмов, лесов и болот. В парке пасется стадо оленей, свободно бродят черные африканские страусы, тихо жует травку длинноволосый и рогатый шотландский скот, весело прыгают ламы. А чтобы испытать еще больше приключений, вы можете взять напрокат внедорожник и почувствовать себя настоящим участником Сафари.

Картодром

Если вы мечтаете почувствовать приятное волнение и ощущение полной свободы, не проедьте мимо Аникщяйского спортивного клуба «Mоторспортас», который предлагает прокатиться в единственном таком мощном в Литве развлекательном картодроме. Экстремальные ощущения для вас и вашей семьи гарантированы!

Хозяйство «Анукис» („Anūkis“)

Хозяйство «Анукис» расположено неподалеку от картодрома и приглашает Вас поближе познакомиться с миром сельских животных. Здесь Вы почувствуете себя как в деревне: сможете увидеть, покормить и погладить гуляющих овец, коз, коров, лошадей, кроликов и различных птиц. Прекрасная дружба с животными ждет Вас.

Поездка на Узкоколейке

Этот исторический паровоз продолжает выходные поездки из города Аникщяй в поселок Рубикяй. Когда вы прибудете на озеро Рубикяй, вы сможете пообедать или заказать дегустацию вин в уютном кафе «Жувиенес Пашюре» Рядом – просторы озера и песчаный пляж, приятная прогулка на катере, плоту или водном велосипеде.

Исторический комплекс городища Шейминишкеляй

В этой аутентичной среде каждый - большой и маленький сможет проверить точность руки бросив копье или стрельнув из лука, узнать о древних играх, сесть у костра и познакомиться с повседневной жизнью людей того времени. Приходите и почувствуйте особую средневековую атмосферу!

Аникщяйские водные развлечения

Водные развлечения приглашают Вас покататься на водных лыжах и аттракционах, а для тех, кто уже увлекается этим видом спорта, могут попробовать себя в спорте фигурных лыж. Для тех, кто жаждет экстремальных ощущений - водные шины и уникальный полет с парашютом над озером.

Для корпоративных групп, девичников и частных вечеринок парк предлагает незабываемые впечатления, включая услуги общественного питания и размещения. Итак, все зависит от ваших пожеланий!

«WakePond» парк

Это уникальная возможность попробовать водный спорт. Парк имеет единую системную дорожку (длина 238 метров) с несколькими фигурами. «WakePond» также предлагает волейбол, батут, катание на лодках и другие водные виды спорта. Попробуйте водную горку под открытым небом в Аникщяйе!

Клубы верховой езды

Что может быть романтичнее путешествия по лесным тропам? А если еще и с лошадьми удивительной красоты? Клубы верховой езды «Вилартас», «Микадорас» и «Оригонас» приглашают всех желающих больше узнать о самих лошадях и покататься в окружение природы. Мы гарантируем, один раз вступив в контакт с этими животными, вы захотите испытать эту связь снова.

Дворец Бурбишкё (Burbiškio dvaras)

Дворец Бубришкё открывает двери в роскошное, торжественное, историческое пространство. Здесь вы сможете познакомиться с историей дворца, погулять в парке вдоль реки «Аникшта», пообедать и поужинать в дворцовом парке или ресторане, а также забронировать проживание в роскошных светских комнатах уникального дизайна.

Аникщяй — место, куда всегда хорошо вернуться, потому что каждый рас найдете то, чего еще не пробовали, а если что-то и испытали ранее, то захочется повторить еще много-много раз.

Подробнее о достопримечательностях на www.infoanyksciai.lt или по ел. +370 381 59177

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!