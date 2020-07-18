За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1915.

Скончалась пациентка клиники Сантарос в Вильнюсе, информировал НЦОЗ.

Сейчас коронавирусом больны 223 человека, 1600 человек выздоровели. В изоляции находятся 73 человека.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 69 привозных случаев.

За сутки проверено 3870 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 447 9991.

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