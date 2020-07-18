Линкявичюс - Армении и Азербайджану: конфронтация не нужна ни одной из стран

На армяно-азербайджанской границе продолжаются перестрелки, об этом в пятницу говорил с министрами иностранных дел этих стран министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Возобновившийся вооруженный конфликт между двумя странами Восточного партнерства создает серьезную угрозу безопасности всего региона. Конфронтация не нужна ни одной из стран, а сейчас самое важное - решительно взять под контроль ситуацию, сделать стратегическую паузу, прекратить огонь и воздерживаться от любых действий по эскалации конфликта", - заявил министр в своем пресс-релизе.

Он призвал использовать все двусторонние возможности переговоров и отметил необходимость более активного участия в ситуации минской группы ОБСЕ. Также Л. Линкявичюс обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с министром иностранных дел Турции в телефонном разговоре.

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