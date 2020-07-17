Новые рекомендации для пассажиров общественного транспорта в Литве: маски и только сидячие пассажиры

Министерство здравоохранения Литвы отмечает, что места массового скопления людей представляют опасность для общества и риск заражения коронавирусом (COVID-19). Поэтому обновляют рекомендации для общественного транспорта: жителей просят надевать маски, соблюдать дистанцию и не садиться лицом к лицу.

В решении подчеркивают, что в общественном транспорте не могут работать люди с симптомами ОРВИ и лица, которым назначена изоляция.

В целях безопасности водителя предлагают отделить от пассажиров с помощью перегородок или соблюдать дистанцию 2 м. Если заграждений нет, то водитель должен быть в маске. Покупать талончики в общественном транспорте не рекомендуется.

Стоит отметить, что в автобусах и троллейбусах рекомендуют возить столько пассажиров, сколько в них сидячих мест. Если в автобусе или троллейбусе есть стоячие пассажиры, между ними должно быть расстояние в 1 м. Кроме того, не рекомендуют садиться лицом к лицу. Последние рекомендации не распространяются на членов одной семьи.

Пассажирам старше 6 лет рекомендуется надевать маски, респираторы или другие средства защиты. В каждом автобусе и троллейбусе должны быть антисептики и информация о превенции коронавируса.

На остановках рекомендуется отметить места для очереди. Между людьми должна быть дистанция в 1 м.

Также остановки и общественный транспорт должны регулярно дезинфицировать (не реже раза в день).

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