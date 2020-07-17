В Клайпеду прибывает груз СПГ из Норвегии

В Клайпеду в субботу должен прибыть новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии - уже 15-ый в этом году.

„Планируется, что танкер Arctic Princess прибудет в Клайпедский порт вечером 18 июля. Судно везет 138 тыс. кубометров СПГ", - сообщил в комментарии для BNS оператор терминала СПГ Klaipėdos nafta.

По данным сайтов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер по перевозке сжиженного газа Arctic Princess прибывает с острова Мелкоя, где расположен завод Equinor.

За эти два года (с октября 2019 года до конца сентября 2020 года) терминал принял четыре крупных груза СПГ из США и 41 небольшой танкер с СПГ (до 10 тыс. кубометров) из Высоцка (Россия), где находится завод про производству СПГ "Новатэк".

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