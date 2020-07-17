Бывший работник Hegelmann Transporte обвиняет компанию в ряде нарушений

В редакцию портала Delfi обратился бывший работник транспортной компании Hegelmann Transporte гражданин Узбекистана. Он рассказал, что водителям компании в рейсах приходится спать в кабине, поскольку компания не заботится о ночлеге и отдыхе своих водителей, кроме того, мужчина обвинил компанию в подделке документов. Компания эти обвинения отрицает.

"Меня зовут Сиддихоя Арипходжаев, я гражданин Узбекистана. 9 месяцев я работал водителем в компании Hegelmann Transporte (Литва)", – представился мужчина.

Он уверяет, что работал в этой компании до мая 9 месяцев практически без отдыха, все время был в поездках и жил в кабине грузовика.

"Большая часть водителей этой компании - граждане Украины и Узбекистана. Работодатель Hegelmann Group не обеспечивает свои водителям место ночлега. Водители живут в кабинах тягачей, oа это грубое нарушение действующих в ЕС законов.

Работники и еду готовят в кабине и отдыхают в ней. У них во время рейсов нет возможности ни сходить в душ, ни постирать одежду.

Компания Hegelmann подделывает документы, в которых сказано, что водители ночуют в общежитиях", – писал он, заметив, что эти документы они должны показывать полиции.

Мужчина прислал в редакцию копии таких документов.

Skaitytojo siųstas apgyvendinimo patvirtinimas Foto: Skaitytojo nuotr.

Мужчина сказал журналистам, что в связи с этими нарушениями обратился в полицию, Министерства транспорта и внутренних дел, но его отправили в Государственную инспекцию по труду.

Мужчина прислал Delfi и видеозаписи.

На одном видео - комната отдыха для водителей в Литве. Видео, по словам мужчины, сделано 25 мая.

"Длина комнаты 5 м, ширина – 3 м", – писал мужчина и отметил, что в ней жили 8 водителей.

"Hegelmann подделала мою подпись на письме об увольнении. Сейчас полиция решает Сейчас я в Узбекистане", – писал мужчина, заметив, что компания не выплатила ему зарплату целиком, поэтому он планирует обращаться в суд.

По словам мужчины, ему обещали платить 2600 евро в месяц, но в течение 9 месяцев платили всего по 600 евро. Он сказал, что один из профсоюзов сейчас помогает ему подсчитать нанесенный ущерб.

Журналисты обратились в полицию, однако ее представители сказали, что не могут комментировать этот вопрос.

Delfi на запрос ответила представитель Hegelmann Transporte Агне Амбразявичене и сказала, что это неправда.

"Ситуацию мы не комментируем, поскольку обратились в соответствующие ведомства в связи с клеветой", – сказала она.

Представители Государственной инспекции по труду заверили, что 9 июня было начато расследование.

"В ходе проверки выяснилось, что компания не проверяет порядок режима отдыха водителей. Компанию обязали разработать соответствующий порядок и устранить нарушения.

Проверить информацию о работе за границей ГИТ не может", – указали представители ГИТ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!