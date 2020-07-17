Коронавирус в Кедайняй - работник крупной компании мог контактировать с большим количеством людей

16 июля коронавирус установили у 53-летней жительницы городка Академия, которая заразилась от другого больного человека. 17 июля стало известно о еще одном случае болезни, а тень вируса упала даже на муниципалитет. Работник крупной компании мог близко контактировать с большим количеством людей, пишет rinkosaikste.lt.

Коронавирус установили у одного работника компании Lifosa. Об этом руководство компании узнало 17 июля утром. Все контактировавшие с заболевшим люди были изолированы.

"У одного работника поднялась температура, он проверился на коронавирус в Кедайняй, диагноз подтвердился. Этот человек играет в одном ансамбле, возможно, он заболел где-то во время выступления. Сейчас весь ансамбль в панике.

У нас в коллективе 7 человек близко контактировали с заболевшим, их отправили домой. Еще один работник сказал, что здоровался с этим человеком, поэтому его послали домой. Информацию всем передали, даже тем, кто в отпуске. Всем контактировавшим придется регистрироваться по номеру 1808 и сдавать анализы в мобильном пункте", - сказал гендиректор Lifosа Йонас Дастикас.

Выяснилось, что в ансамбле вместе с больным репетировал и выступал работник муниципалитета Кедайняйского района.

"Пока мы ждем официальную информацию из Национального центра общественного здравоохранения. Знаем, что заболевший работает на Lifosа и играет в ансамбле. Работника муниципалитета уже изолировали. По нашим данным, симптомов у него нет", – сказал глава администрации муниципалитета Арунас Кацявичюс.

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