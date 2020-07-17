Представитель врачей: возобновить предоставление услуг мешают решения Вериги

Правительство Литвы пригрозило, что снизит финансирование медучреждениям, если они не возобновят предоставление большей части услуг пациентам. Глава Литовской ассоциации районных больниц Вигантас Сударис сказал, что услуги не могут предоставлять из-за жестких правил, введенных главой Минздрава Аурелиюсом Веригой.

"Сейчас деятельность ограничивают приказы министра здравоохранения – об этом надо говорить, тут виноваты не руководители больниц, и не врачи, виноваты те, кто выпускает такие нормативы. Если их не изменят, то для предоставления большего количества услуг придется нарушать правила", – сказал Сударис.

По его словам, сейчас действует немало законодательных актов, которые ограничивают деятельность врачей. Если отказаться от соблюдения некоторых норм, можно будет предоставлять больше услуг.

Интервалы между приемом пациентов могут быть и меньше, ведь на дворе лето, можно проветривать – можно уменьшить и расстояние между пациентами в стационарах", – сказал глава ассоциации.

По словам Судариса, если правительство не будет платить 1/12 денег, а будет оплачивать услуги по факту, то районные больницы не смогут платить зарплаты врачам.

"Это было бы прямым подрывом системы – мы не сможем выжить", – сказал глава ассоциации.

В Пакруоисской больнице, которую возглавляет Сударис, предоставляют 60% стационарных услуг и меньше половины амбулаторных услуг.

Он указал, что большая проблема - специалисты, которым не разрешали приезжать на консультации из других районов.

"Местные врачи работают по правила, но по закону не могут предоставлять больше 50% услуг", – сказал Сударис.

Премьер Саулюс Сквернялис 16 июля сообщил, что если работе врачей мешают требования министерства и других ведомств, то их надо упразднить, тем более, что карантина нет, и необходимости в них нет.

Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис в Facebook заявил, что готов инициировать внеочередное заседание парламента, если нужно изменить действующие законы, чтобы медучреждения могли предоставлять жителям услуги.

Минздрав 17 июля сообщил, что если проблемы с предоставлением услуг в медучреждениях сохранятся до 1 сентября, то могут отказаться от формулы финансирования 1/12 и перейти к оплате фактически предоставленных услуг. Требования к работе медучреждений обещают пересмотреть в ближайшее время.

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