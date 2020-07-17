"Сейчас деятельность ограничивают приказы министра здравоохранения – об этом надо говорить, тут виноваты не руководители больниц, и не врачи, виноваты те, кто выпускает такие нормативы. Если их не изменят, то для предоставления большего количества услуг придется нарушать правила", – сказал Сударис.

По его словам, сейчас действует немало законодательных актов, которые ограничивают деятельность врачей. Если отказаться от соблюдения некоторых норм, можно будет предоставлять больше услуг.

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Интервалы между приемом пациентов могут быть и меньше, ведь на дворе лето, можно проветривать – можно уменьшить и расстояние между пациентами в стационарах", – сказал глава ассоциации.

По словам Судариса, если правительство не будет платить 1/12 денег, а будет оплачивать услуги по факту, то районные больницы не смогут платить зарплаты врачам.

"Это было бы прямым подрывом системы – мы не сможем выжить", – сказал глава ассоциации.

В Пакруоисской больнице, которую возглавляет Сударис, предоставляют 60% стационарных услуг и меньше половины амбулаторных услуг.

Он указал, что большая проблема - специалисты, которым не разрешали приезжать на консультации из других районов.

"Местные врачи работают по правила, но по закону не могут предоставлять больше 50% услуг", – сказал Сударис.

Премьер Саулюс Сквернялис 16 июля сообщил, что если работе врачей мешают требования министерства и других ведомств, то их надо упразднить, тем более, что карантина нет, и необходимости в них нет.

Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис в Facebook заявил, что готов инициировать внеочередное заседание парламента, если нужно изменить действующие законы, чтобы медучреждения могли предоставлять жителям услуги.

Минздрав 17 июля сообщил, что если проблемы с предоставлением услуг в медучреждениях сохранятся до 1 сентября, то могут отказаться от формулы финансирования 1/12 и перейти к оплате фактически предоставленных услуг. Требования к работе медучреждений обещают пересмотреть в ближайшее время.

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