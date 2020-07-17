За сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 6 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1908, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Сейчас коронавирусом болен 221 человек, 1595 человек выздоровели. В изоляции находится 102 человека.

Как информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), один случай еще никуда не отнесен.

"Специалисты еще выясняют, к какой категории этого человека отнести", - сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было привозных 68 завозных случаев.

За сутки проверено 3317 проб на коронавирус, общее число проведенных в стране тестов составляет 476 тыс. 121.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!