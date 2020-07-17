Обстоятельства происшествия выясняются.
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16 июля, в 10.22 ч., в Вильнюсе, на ул. Кулмо, автомобиль Mercedes Benz, которым управлял мужчина (1977 г.р.), пытаясь уехать с места происшествия (он вероятно работал нелегально, отказался назвать свое имя) намеренно зацепил автомобилем инспектора (1985 г.р.) Инспекции по труду.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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