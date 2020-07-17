Литва призывает Россию признать наконец свою ответственность за сбитый самолет

Литва призывает Россию признать наконец ответственность за сбитый самолет, напоминая о произошедшей шесть месяцев назад катастрофе самолета MH17.

"Литва солидарна с близкими жертв и поддерживает их усилия, а также усилия правительства Нидерландов добиваться признания ответственности России за эту трагедию в Европейском суде по правам человека, а также начатый в этом году Нидерландами судебный процесс над четырьмя подозреваемыми", - говорится в обнародованном в пятницу МИД Литвы сообщении.

"Виновники этой трагедии должны быть привлечены к уголовной ответственности", - отмечает министерство.

В заявлении Литва призывает Россию "признать наконец представленные Объединенном комитетом по расследованию (ОКР) выводы о ее роли в катастрофе сбитого самолета MH17 и безоговорочно сотрудничать с ОКР и судом Нидерландов".

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет был сбит ракетой российского производства над контролируемой пророссийскими сепаратистами частью Восточной Украины. В этой катастрофе погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, 196 погибших - из Нидерландов.

Должностные лица Нидерландов в прошлом году приняли решение заочно судить за выпущенную по самолету ракету четырех человек: троих россиян и одного гражданина Украины.

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