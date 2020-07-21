Популярные мифы об инвестировании: что надо знать человеку, который хочет "трудоустроить" свои деньги

Инвестирование - это непростой, отнимающий много времени и требующий специальных знаний процесс. Это один из самых распространенных мифов, которым вы можете поверить. Каждый человек, который хочет ответственно "трудоустроить" свои деньги, должен помнить, что в наше время есть немало средств и инструментов, которые помогают легко выйти на мировые финансовые рынки, а если руководствоваться некоторыми несложными принципами – удастся избежать наиболее распространенных ошибок и использовать достоинства долгосрочных инвестиций.

Существует немало мифов

Еще один миф, который постоянно на слуху, это утверждение, что финансовые рынки - это лотерея, в которой шанс выиграть невелик, да и убытков не всегда удается избежать.

"В памяти многих бывших или будущих инвесторов живы воспоминания о мировом финансовом кризисе 2008 года, да и в этом году во время коронакризиса финансовые рынки пережили немалые колебания. Однако множество исследований и данных статистического анализа свидетельствуют о том, что терпеливым и отличающимся постоянством инвесторам в долгосрочном периоде удается получить немалую прибыль, а после падений – финансовые рынки снова возвращаются к росту", – сказал управляющий фондами Swedbank investicijų valdymas Томас Бакутис.

Еще один популярный миф, по словам Бакутиса, это то, что наилучшая инвестиция - недвижимость. Недвижимость на самом деле может быть хорошей инвестицией, но если потребуется хотя бы часть вложенных средств или местный рынок недвижимости столкнется со специфическими проблемами, то придется смириться с меньшей стоимостью при реализации имущества.

"На деле об инвестициях в финансовые рынки и в недвижимость надо говорить не как о конкурентных, а как о взаимодополняющих способах вкладывания средств, которые позволяют получить раздробленный портфель инвестиций", – заметил Бакутис.

Инвестирование – начало длительного и ответственного процесса управления финансами

Мифы о сложности инвестирования могут вызвать страх и даже заставить отказаться от мысли об инвестициях. Что же делать? Бакутис говорит, что в первую очередь решение о вкладывании средств надо оценивать не как однократное рискованное действие, а как начало длительного и ответственного процесса управления финансами.

"Забота о своем финансовом благосостоянии в будущем для всех нас должна стать неотъемлемой частью ежемесячного бюджета. Также важно осознать, что инвестирование – это не просто хранение средств в мистическом месте под названием "финансовый рынок", которое одних делает богатыми, а другим приносит сплошные убытки. Это отсылка к конкретным действующим компаниям, продукты и услуги которых мы используем каждый день. Таким образом мы получим право на часть прибыли этих компаний или нам будут выплачены проценты за средства, использованные на производство и создание продуктов или услуг", – сказал собеседник.

Все больше внимания уделяют ответственным инвестициям

Согласно результатам опроса (в нем участвовали 1100 респондентов-профессионалов), проведенного в 2017 г. Институтом Дипломированных Финансовых аналитиков (Institute of Chartered Financial Analysts) и сети ответственного инвестирования ООН, в ближайшие 5 лет станет важнее ответственное управление компаниями, роль бизнеса в социальной сфере и сфере охраны окружающей среды. Бакутис заметил, что это будет иметь прямое влияние на финансовые результаты компаний, стоимость их акций на биржах и прибыльность долговых ценных бумаг.

"Применение принципа социально ответственного инвестирования должно стать важным конкурентным достоинством, которое принесет компаниям симпатии клиентов, инвесторов и всей общины. А для инвесторов включение аспекта надежности при выборе инвестиций станет неотъемлемой частью принятия решения, поможет обеспечить капиталом компании, которые ответственно развивают свою деятельность", – сказал специалист. Он прибавил, что важно также обратить внимание на то, что все большую часть инвесторов составляют представители поколений миллениалов и "Z".

По данным Бакутиса, согласно результатам опроса, проведенного в прошлом году американской финансовой компанией MSCI Inc., 95% инвесторов нового поколения, которые располагают финансовым имуществом, интересуются надежными инвестициями. Для них очень важно, с какой целью будут использовать инвестированные средства.

Очень важный аспект - вопрос глобального потепления и бережного отношения к природным ресурсам. Его актуальность выросла на фоне перемен последних лет. Но это не единственная сфера.

"Надежные инвестиции, как упоминалось, охватывают и другие сферы: общество и хорошую практику управления. Тут учитывают вопрос здоровья и благополучия работников, гармоничных отношений с клиентами и создание и продажу безопасных продуктов. В числе качеств, демонстрирующих хорошую практику в плане управления, важно упомянуть уважение к правам общества, насколько это связано с деятельностью компании, подходящая система мотивации руководства, стандарты отбора членов правления и прозрачная деятельность компании, а также гарантия финансовой отчетности", – сказал Бакутис.

По его словам, часто бытует неверное мнение, будто социально ответственное инвестирование - это определенная форма благотворительности, приносящая меньший доход.

"Между тем исследования The Wall Street Journal, Morningstar и других солидных организаций, в которых результаты социально ответственного инвестирования сравнивают с результатами обычных фондов, показывают нечто иное. Оказывается, надежные принципы инвестиций приносят не меньше прибыли. Кроме того, инвестиционные портфели, составленные на основе этих принципов, отличаются меньшим колебанием стоимости", – сказал собеседник.

Итак, бытующие мифы о сложности процесса инвестирования и слишком большом риске могут отбить у людей желание вкладывать деньги. И все же тем, кто всерьез думает "трудоустроить" свои деньги, не стоит отказываться от таких идей.

Не стоит забывать, что социально ответственное инвестирование занимает все более важное место – оно становится большим достоинством в плане конкуренции, которое привлечет клиентов, инвесторов и симпатии всей общины. Кроме того, для инвесторов включение аспекта надежности при выборе инвестиций станет неотъемлемой частью принятия решения, в результате капитал получат компании, которые ответственно подходят к развитию бизнеса.

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