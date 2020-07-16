Глава Минздрава будет решать вопрос ношения масок и сможет ввести изоляцию для приезжих

Глава правительственной комиссии по ЧП, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сможет решать вопрос ношения масок и вводить обязательную изоляцию для приезжих.

Правительство в четверг изменило постановление в связи с введением режима чрезвычайного положения, предоставив министру здравоохранения возможность своим приказом принимать подобное решение.

Постановление было изменено после инцидента в каунасской компании Hegelmann Transporte, где инфекцию установили у приехавших из Узбекистана водителей.

"Мы предлагаем такую формулировку, что иностранцы, приезжающие не из стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, за исключением дипломатов, а также тех, кто проезжает транзитом, должны выполнять требования изоляции, подписанные указом министра здравоохранения. В правилах может быть предусмотрена 14-дневная изоляция", – сказал Верига.

Премьер Саулюс Сквернялис отметил, что такая формулировка "позволила бы, в случае необходимости ввести обязательный период изоляции".

Ранее после заседания правительства премьер сообщил, что правительство предложит тестировать и изолировать приезжих из третьих стран.

Напомним, что в компании Hegelmann Transporte установлено около 20 случаев COVID-19, большая их часть – граждане Узбекистана, которые в начале июля приехали в Литву работать водителями большегрузных машин.

Правительство Литвы в четверг одобрило предложенные МВД поправки, связанные с ношением средств защиты.

В пресс-релизе МВД сказано, что в проекте постановления "Об объявлении ЧП на государственном уровне" предлагают утвердить гибкий механизм, который позволит ввести ношение средств защиты, если в них появится необходимость. Предлагают охарактеризовать те места, где ношение масок было бы актуальным и уполномочить главу Минздрава принимать конкретные связанные с их ношением решения.

Это были бы – торговые места, массовые мероприятия, общественный транспорт – т.е. те места, где условия для распространения вируса благоприятные. Также поправки обеспечили бы безопасное предоставление услуг дошкольного воспитания, а также неформального образования.

"В ближайшее время глава Минздрава разработает критерии, при которых вернемся к ношению масок в отдельных местах. Это важно для пресечения распространения вируса в стране", – сказала глава МВД Рита Тамашюнене.

Сейчас в Литве наблюдается рост числа привозных случаев COVID-19, поскольку появилась возможность выезжать за рубеж.

В проекте постановления предусмотрено, что в местах торговли, развлечения, общепита, культуры, спорта и проведения массовых мероприятий должны быть созданы условия для управления потоком людей, соблюдения безопасной дистанции и другие условия для соблюдения гигиены.

Те же правила будут действовать в общественном транспорте и в образовательных учреждениях до 15 августа 2020 г.

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