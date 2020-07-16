Полиция отреагировала на угрозы: никто никуда идти не собирается

Один из заболевших коронавирусом граждан Узбекистана в среду вечером сказал журналистам, что он не получает никакой медицинской помощи, поэтому намерен выйти на улицу и заразить других людей. Заявление в полицию в связи с такой угрозой не поступало, поэтому расследование не начинали. Однако полиция отметила, что ситуация под контролем.

По словам представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, расследования не было, полиция только реагировала на заявления.

"Полиция отреагировала на угрозы, о которых рассказали в публичном пространстве, съездила в Абромишкес, пообщалась с персоналом, проверила, все на месте, никто никуда идти не собирается, все сидят. Полиция со всеми пообщалась, информировала, что если что-то случится, надо звонить в полицию. И сегодня утром ездили, проверили, никто никуда не собирается уходить", – информировал Матонис.

В Абромишкес ездили полицейские из Электренай.

"Персонал знает, куда обращаться, в случае чего. Ситуация под контролем", – сказал Матонис.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала, что полиция мимо этого места проезжает регулярно.

"Полиция информирована о сложившейся ситуации. Стражи порядка общались с представителями больницы, полиция будет следить за ситуацией и регулярно проезжать мимо этого места", – сказала она.

По словам Самороковской, пациенты живут в домиках, принадлежащих санаторию. Пациенты на улицу не выходят, полиция к ним в домики не заходит.

Delfi напоминает, что в Абромишкес поместили больных водителей компании Hegelmann Transporte, которые приехали в Литву из Узбекистана.

На данный момент болеют 19 работников Hegelmann Transporte. Один гражданин Узбекистана находится в Каунасской клинической больнице, другие находятся в реабилитационном центре Абромишкес.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!