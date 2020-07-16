Половина новых случаев коронавируса - в Каунасском уезде: заболел тренер

Три из шести новых случаев коронавируса выявлены в Каунасском уезде, информировал в четверг Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Три новых случая коронавируса установлены в Каунасском уезде, два - в Вильнюсском, один - в Клайпедском", - сказала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, два случая в Каунасе установлены на ставшем очагом коронавируса логистической компании Hegelmann Transporte – заболели водитель и инструктор. По словам представителя НЦОЗ, оба заразились в Литве от приехавших из Узбекистана водителей дальних рейсов.

В общей сложности на этом предприятии установлено 19 случаев коронавируса.

В Каунасском уезде коронавирус также установлен у спортивного тренера.

Еще два случая зафиксированы в Вильнюсе. По словам Р. Лингене, об одном из них в среду сообщило предприятие - коронавирус установлен у сотрудника охраны склада Maxima.

Другой случай в Вильнюсе - у сотрудника администрации Вильнюсского аэропорта, не имевшего контактов с пассажирами.

Как сказала Р. Лингене, шестой случай болезни выявлен в Клайпеде - заболела кассир предприятия S. Jurkus ir partneriai.

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