Глава Минздрава: в сезон в Литве может не хватить вакцины от гриппа

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что вакцину от гриппа Литва уже закупила, сейчас ждут, когда ее доставят. Однако министр считает, что вакцины на всех может не хватить, поскольку в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии жители будут активнее прививаться, чтобы избежать накладки сезона гриппа со второй волной COVID-19.

"Вакцину закупили давно, ее в Литву доставят двумя партиями. (...) Наши жители раньше неактивно делали прививки от гриппа. Если сравнивать с другими странами, наши закупки небольшие. Вероятно, по Европе уже разнеслась весть о необходимости прививаться от гриппа", – сказал в интервью Žinių radijаs Верига.

"Конечно, проблем с вакциной у нас не будет, мы ее получим, но если будет много желающих, то вакцины может и не хватить, а пополнить запасы будет непросто. Скорее всего, и фармацевтические компании не смогут сразу произвести такое большое количество вакцины", – заметил он.

По словам министра, это значит, что желающие должны сразу прививаться, как только вакцина придет в Литву, не дожидаясь зимы, когда обычно начинают делать прививки.

ЕК призывает жителей Евросоюза как можно скорее сделать прививки от гриппа, чтобы осенью сезон гриппа не совпал со второй волной COVID-19.

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