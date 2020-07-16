Премьер Литвы: для приезжих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция

В среду вечером премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, что в четверг на заседании комитета COVID-19 будут приняты новые решения в связи со сложившейся в Каунасе ситуацией. После заседания он сообщил, что изменится порядок въезда иностранцев в Литву.

"Каунасский случай с зараженными коронавирусом узбеками показал, что необходимо усовершенствовать порядок въезда в Литву. Решение такое: все приезжие из третьих стран, т.е. не из стран ОЭСР, будут в обязательном порядке проходит проверку на COVID–19 и две недели проводить в изоляции", – сообщил премьер.

"Хочу подчеркнуть еще один момент. Мы не будем мириться с такими угрозами, о которых писали СМИ. На заявление "выйду в город и заражу других" будем реагировать жестко и принципиально. В таких случаях упразднят действующую визу, а людей депортируют из Литвы", – сказал Сквернялис.

Он также сказал, что полиция уже проводит расследование.

"Минздрав должен установить конкретное количество больных на 100 000 жителей, при котором введут обязательное ношение масок. Как только будет достигнут такой показатель, автоматически будет решаться вопрос возвращения масок в общественных пространствах, например, в магазинах, общественном транспорте и др.", – писал Сквернялис.

Премьер-министр также сообщил, что представит Минздраву рекомендации относительно мер безопасности, при условии соблюдения которых число зрителей на массовых мероприятиях с сентября не будет ограничиваться.

"Подчеркиваю, что пока мы говорим о нынешних условиях. Эпидемиологическая ситуация в Литве находится и будет находиться под наблюдением, если она ухудшится - требования и правила изменятся", - написал премьер.

На логистическом предприятии Hegelmann Transporte в Каунасе установлено около 20 случаев заражения COVID-19. Преимущественно это граждане Узбекистана, которые в начале июля приехали в Каунас работать водителями дальних рейсов.

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