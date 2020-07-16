После истории с откушенным тигром пальцем: этого стоило ожидать

Недавно в Литве появилась информация о том, что в Zooparkаs, в Калварийском муниципалитете тигр откусил женщине палец (сообщалось даже, что нанесены более тяжелые увечья, но все же кисть руки удалось спасти). Инспекторы по правам животных отмечают, что их эта новость не удивила: это не первый случай, когда работники зоопарка страдают и получают тяжелые травмы. О чем это говорит?

Несчастье произошло 3 июля, в 23 часа. Пострадавшую оперировали в Каунасской клинике.

Ответивший на звонок работник Zooparkas в деревне Тракенай подтвердил, что пострадавшая – директор зоопарка Ирма Василяускене, но комментировать обстоятельства происшествия не стал.

Представитель ГКП Мариямпольского округа Ренатас Сяурусайтис сказал, что сейчас уточняют обстоятельства происшествия. "Расследование не было начато. Мы оценим все обстоятельства и решим, будет ли оно вообще", – сказал он.

Tigrai Kalvarijos zoologijos sode Foto: LGTAO

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Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) отметили, что в последнее время не фиксировали никаких нарушений в связи с содержанием животных и их благосостоянием в Zooparkаs, несмотря на то, что за последние 2 года проведены 3 проверки.

Глава Литовской организации по защите прав животных Бригита Кимантайте сказала, что условия содержания животных в Калварийском зоопарке не подходят для животных, кроме того, они небезопасны как для людей, так и для самих животных, поэтому инцидент ее не удивил.

"Первое что видишь в этом зоопарке - бедное окружение, которое представляет опасность как для людей, так и для животных. Тигры находятся за таким заграждением, какое нормальный тигр легко может повалить, если рассвирепеет. Кроме того, к вольерам открыт доступ. Вольеры, в которых держат тигров, слишком малы, чтобы обеспечить хотя бы минимальные потребности животных. Чтобы люди могли видеть животных, закрывают внутренние помещения, где они могут спрятаться.

Постоянное пребывание на виду, в постоянном шуме вызывает у животных стресс и дискомфорт. Нехватка места, бедное окружение, отсутствие возможности заниматься активной физической и умственной деятельностью - все это заставляет животное бороться за выживание. Поэтому несчастье не удивило, а только подтвердило факт плохого управления и присмотра за животными", – сказала Кимантайте.

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