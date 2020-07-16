Новый порядок оплаты отпуска по уходу за ребенком эксперт называла насмешкой Соцмин уверяет, что не работать будет выгодно

Министерство социальной защиты и труда Литвы (Соцмин) готовит новый порядок отпуска по уходу за детьми. Неважно, какую из двух моделей выберут, но два месяца за малышом сможет присматривать только отец и передать эту обязанность супруге он не сможет.

По словам эксперта Центра расширения равных возможностей Маргариты Янкаускайте, похоже, что Литва забыла - цель директивы это не эксплуатация людей на рынке труда, а снижение неравенства полов. По словам специалиста, в предложенных моделях есть недостатки, которые могут вызвать обратный эффект, – мужчин не побуждают присматривать за детьми, а женщины не только не вернутся на работу, напротив, станут еще более зависимыми от мужчин.

Соцмин в свою очередь убежден, что предложенные обществу варианты как раз побудят отцов брать отпуск, поскольку если они в это время будут работать, выплаты уменьшатся, а если не возьмут отпуск - сократится время отпуска по уходу за ребенком.

Delfi напоминает, что Соцмин предложил две модели. В обоих случаях два месяца за ребенком должен присматривать отец, иначе отпуск сократится.

Согласно новому порядку, в те два месяца, когда за ребенком может смотреть только мать или только отец, можно работать, но тогда выплаты снизятся на ту сумму, какую человек заработает. То есть, если отец будет получать свою полную зарплату, то никакого пособия не получит.

Янкаускайте именно это положение считает недочетом. Если речь идет об обязательном присмотре за ребенком, от которого нельзя отказаться, почему дают возможность работать?

"Значит, мужчины в отпуске по уходу за ребенком смогут работать, а мамы должны сидеть дома и не работать, но официально выплаты они получать не будут, хотя в отпуске с ребенком будут отцы. Я думаю, это не шаг вперед – это очень печальная практика", – сказала специалист.

Янкаускайте убеждена, что отцы, которые не захотят оставаться с детьми, найдут способ обойти систему и взять отпуск формально, а на самом деле продолжат работать.

"Вроде бы создают гибкую систему, но де-факто создается ситуация, в которой мужчины не заинтересованы брать эти два месяца отпуска. Или же они будут делать все формально, но у нас будет красивая статистика", – сказала Янкаускайте.

Она обратила внимание на то, что, по статистике, и сейчас немало мужчин в Литве уходит в отпуск по уходу за ребенком. Этот показатель растет за счет наличия двух лет отпуска. Во второй год отцы могут присматривать за ребенком и работать, получая пособие.

"Статистика неплохая именно из-за того, что во второй год отпуска можно работать. Специалисты говорят, что часто используют такую схему - мужчина оформляет отпуск, но продолжает работать и получает пособие. А женщина остается без доходов. Если иметь в виду масштабы насилия над женщинами в семье, что это значит? Значит, что два месяца ты без доходов? Значит, схема не побуждает возвращаться на работу, она лишает возможности получить свои деньги, не зависеть от партнера. Это очень плохо, Женщина становится более зависимой от партнера", – сказала Янкаускайте.

Советник министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте сказала, что на этот раз отцы не смогут фиктивно оформить отпуск.

"В эти два месяца пособие будет составлять 78% зарплаты "на бумаге" или 100,54% зарплаты "на руки". Если в это время отец захочет работать, то автоматически пособие уменьшится. Как и сейчас, на втором году отпуска. Значит, будут два месяца, когда не может работать мать и два месяца, когда не может работать отец. Возможно, эксперт неверно поняла суть модели", – ответила она на критику.

В другие месяцы родители могут работать, и это никак не скажется на доходах. Самошкайте сказала, что предлагаемый порядок нельзя сравнивать с действующим, поскольку ни отец, ни мать не могут передать свои два месяца друг другу.

Янкаускайте отметила еще один недостаток новой системы – даже если отец на самом деле два месяца проведет с ребенком, велика вероятность, что с ним эти два месяца дома будет находиться супруга, несмотря на то, что пособие ей уже платить не будут.

"Мы этим только еще больше утвердим установку, что это ответственность матери, поскольку для ухода за ребенком нужны навыки. Если взять 18-месячную схему, то 16 месяцев с ребенком была мать, два месяца должен быть отец. Наверное, не надо объяснять, кто будет тем главным человеком, который присматривает за ребенком. Это все равно будет мать, отец в лучшем случае будет помощником. Это плохо. Очень плохо", – сказала она.

По ее словам, мужчины должны понять, что их долг - не только обеспечение материального благосостояния, но и создание эмоциональной связи с ребенком - очень важное дело.

Янкаускайте сказала, что для того, чтобы этот инструмент действовал идеально, отцы должны оставаться с детьми одни, а мамы на самом деле должны вернуться на работу. По ее словам, такая модель действует в Скандинавии.

По словам Самошкайте, мать остается дома вместе с мужем для того, чтобы решить вопрос малышей, которых кормят грудью.

"Когда отец находится в отпуске по уходу за ребенком и получает пособие, мать пособия не получает, она может вернуться на работу или остаться дома, не получая пособия. Такой вариант выбрали ради интересов детей, которых кормят грудью", – заверила советник министра.

По словам Янкаускайте, очень важно, чтобы отцы участвовали в уходе за детьми. В странах, где такая тенденция есть, наблюдается снижение масштабов домашнего насилия в отношении женщин.

Delfi напоминает, что Соцмин подготовил два варианта новой модели отпуска по уходу за ребенком, голосовать на наиболее подходящий вариант можно было до 15 июля. Министерство намеревалось продлить срок голосования, если общество проявит себя активно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!